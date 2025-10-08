Cartagena fue nominada a importante reconocimiento turístico internacional: así puede votar por La Heroica

Cartagena fue nominada recientemente por los World Travel Awards como Destino Líder Mundial de Luna de Miel.

De acuerdo con la Alcaldía de la capital de Bolívar, la nominación llega luego de obtener por séptima vez el galardón como Destino Líder de Luna de Miel de Sudamérica, otorgado por esta institución, cuyo reconocimiento es llamado el Oscar del Turismo.

“Cartagena de Indias fue nominada en esta misma categoría mundial en 2022, 2023, 2024 y este año, lo cual marca un derrotero de crecimiento y afianzamiento en las fortalezas del destino para ofrecer un luna de miel diferente e inolvidable”, destacó la entidad.

“Recibimos con inmenso orgullo esta nominación global, que no solo celebra a Cartagena como un destino de luna de miel, sino que ratifica nuestro lugar entre los grandes del turismo romántico en el mundo. Estar al nivel de ciudades icónicas como París, Hawái o Tanzania es un testimonio de todo lo que hemos construido como destino: una experiencia única, auténtica y profundamente emocional para cada pareja que nos elige”, dijo Liliana Rodríguez Hurtado, presidenta ejecutiva de Corpoturismo.

Esta ciudad colombiana es considerada una de las más románticas de la región. | Foto: Getty Images

Y agregó: “Esta nominación llega días después de haber sido reconocidos por séptima vez como líderes en Sudamérica, lo que demuestra que Cartagena no es una casualidad: es un referente consolidado. Aquí no solo ofrecemos paisajes hermosos, sino una atmósfera que enamora, una cultura que acoge y un sector turístico comprometido con la excelencia. Invitamos al mundo entero a seguir apostando por Cartagena: a vivirla, a celebrarla, a recordarla siempre”.

La ciudad, en esta ocasión, está nominada junto a destinos de alta trayectoria en el segmento de romance como: París; Jamaica; Tanzania; Hawái; Mauricio; Valle de Napa, en California; Omán; Santa Lucía; Bariloche, Argentina; Isla Vancouver, Canadá.

¿Cómo votar por Cartagena?

Las votaciones para apoyar a Cartagena como destino líder de luna de miel a nivel mundial estarán abiertas hasta el 25 de octubre, en el enlace www.worldtravelawards.com, seleccionando la categoría Luna de Miel y seleccionando el destino Cartagena de Indias.

Dinamiza la economía

Según Procolombia, el 44% de parejas que llegan al país a celebrar sus bodas las realizan en Cartagena.

La realización estos encuentros nupciales en la capital de Bolívar, generalmente, tiene tres momentos con sus implicaciones económicas y de logística de alto nivel: la preboda, la boda propiamente dicha y la postboda.