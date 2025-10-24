Confidenciales
Yumbo es reconocida como la “Ciudad de las Aves” y se proyecta como destino de economía verde
El municipio del Valle del Cauca recibió el reconocimiento internacional por parte de Bird City Network, American Bird Conservancy y Environment for the Americas.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Este viernes se conoció que el municipio de Yumbo, Valle del Cauca, fue seleccionada para recibir la declaratoria de la “Ciudad de las Aves”, un reconocimiento internacional liderado por Bird City Network, American Bird Conservancy y Environment for the Americas, con el respaldo de la Gobernación del Valle del Cauca.
Con más de 560 especies de aves registradas, entre residentes y migratorias, Yumbo se consolida como un ecosistema estratégico en Colombia y América Latina, gracias a sus bosques, humedales y montañas que hacen parte del corredor biológico del Valle del río Cauca.
“Este reconocimiento nos llena de orgullo, porque demuestra que Yumbo no solo es potencia industrial, sino también un territorio con riqueza ambiental invaluable. Hoy le mostramos al mundo que en Yumbo las aves sí cantan, y su canto es símbolo de vida, esperanza y conservación, porque cuando protegemos las aves, protegemos la vida”, dijo Alexander Ruíz, alcalde de Yumbo.