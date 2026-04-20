Sheila Gándara expuso a Juanda Caribe y rompió el silencio: “Mi embarazo de alto riesgo lo provocó él”

La casa de los famosos Colombia continúa su competencia. Este famoso y polémico reality, en su tercera temporada, ha atravesado todas las situaciones y emociones.

Desde eliminaciones dolorosas hasta expulsiones, los participantes de esta nueva edición han protagonizado todo tipo de momentos.

En las últimas horas, el tema de Juanda Caribe relacionado con la infidelidad hacia su pareja, Sheila Gándara, se salió de control. Todo esto motivado también por el acercamiento y el coqueteo que se ve entre él y la influencer Mariana Zapata.

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Luego de que él volviera a la casa, tras ser desterrado por elección de Alejandro Estrada, se viralizó en redes un momento en donde ambos participantes hablaron y se dejaron claro lo mucho que se habían extrañado.

“Lo único que tienes que entender es que me hiciste falta”, dijo Juanda Caribe, a lo que Mariana Zapata le respondió: “Te creo, porque tú a mí también”.

Sheila Gándara, pareja de Juanda Caribe, rompió el silencio

Luego de todo lo que ha rodeado a su pareja, sobre todo por los rumores de infidelidad y de que se ha dejado ver como un excelente hombre, Sheila decidió hablar por primera vez y dejarlo en evidencia.

“Me cuesta creer el nivel de cinismo. Yo no acepto faltas de respeto y nunca lo he hecho. Que hoy quiera acomodar todo a su favor es increíble. Cuando lo apoyé fue porque confié. Le di una segunda oportunidad que él me pidió y que claramente no valoró”, escribió inicialmente.

Sheila Gándara, pareja de Juanda Caribe, rompió el silencio por romance entre él y Mariana Zapata. Foto: Instagramm: @sheilafgandara

Con ánimos de defenderse, Gándara dejó claro que, si él se equivocó, jamás fue responsabilidad de ella; más bien, eso habla del tipo de persona que él demuestra ser.

“Si él se aprovechó de mi inocencia y de mi falta de experiencia en la relación para hacerme creer que todo estaba bien, eso no me hace mala persona, lo define a él. Más aún cuando es alguien que me lleva ocho años. Pero claro, todo se lo aplauden”, añadió.

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De forma incrédula, Sheila puso en duda hasta cuándo las personas continuarán creyéndole y aplaudiéndole todo lo que hace y dice en el reality.

“¿Hasta dónde va a llegar este señor? Porque lo que ha demostrado es ser ejemplo de nada. Guardé silencio por respeto, pero ya no le debo nada a nadie. Y sí, estoy cansada de callar. Esto fue la gota que derramó el vaso. Que Dios tenga misericordia de él”, señaló.

Sheila Gándara expuso a Juanda Caribe. Foto: Instagram: @sheilafgandara

En este pronunciamiento, Sheila también expuso que, cuando estaba embarazada de su hija Victoria, atravesó momentos muy difíciles y aseguró que fueron responsabilidad de Juanda Caribe.

“¿Por qué no dice que mi embarazo de alto riesgo lo provocó él? Eso sí no lo dice. Ahí está el amor que tanto dice tener. Porque bastante que se llenó la boca diciendo en cámaras lo bien que se había portado”, concluyó.