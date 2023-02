Yeison Jiménez reveló cómo logró llegar a cobrar más de 100 millones de pesos por presentación

Hablar de cantantes colombianos que hayan sobresalido en la industria del género popular, implica mencionar a Yeison Jiménez. Con 31 años, este artista caldense ha sabido posicionarse como uno de los mejores, razón por la que hoy en día su proyección es internacional.

En varias oportunidades, el intérprete de éxitos como ‘Mi venganza’ o ‘Ni tengo ni necesito’ ha dicho que para llegar a donde se encuentra hoy en día tuvo que pasar por diferentes adversidades, trabajó en la plaza de mercado de Bogotá Corabastos e incluso hubo momentos en los que el dinero era tan solo un sueño.

Sin embargo, su perseverancia hizo que con ahorro y ganas de salir adelante, el oriundo de Manzanares se diera a conocer en la industria musical.

Yeison Jiménez asiste a la 34ª Edición del Premio lo Nuestro a la Música Latina de Univision en FTX Arena el 24 de febrero de 2022 en Miami, Florida. (Foto de Alexander Tamargo/Getty Images para Univision) - Foto: Getty Images for Univision

Una vez más Yeison Jiménez se convirtió en tendencia, tras recientes declaraciones que dio en el programa de Los Informantes donde comentó que los primeros temas que lanzó no fueron de gran ayuda, además abordó el tema de los cobros por sus shows.

Cada cantante, con el paso del tiempo y según su reconocimiento, establece un monto para demostrar su talento. Jiménez no es la excepción, por lo que el precio puede que ascienda hasta nada más y nada menos que los 100 millones de pesos colombianos.

¿En qué momento cobró hasta 100 millones de pesos?

Como a otros artistas del género del despecho, en sus comienzos a Yeison Jiménez le tocaba ajustarse acorde a la tarifa que el público estaba dispuesto a pagar, muchas veces por conveniencia, con sumas que no sobrepasaron los 200.000 pesos por sus presentaciones.

No obstante, el talento del caldense le permitió ir creciendo conforme el tiempo iba pasando y, ya hace una década, Jiménez llenaba plazas. Sin embargo, fue en 2018 cuando el nombre del intérprete de música popular se expandió masivamente gracias a la canción titulada ‘Aventurero’.

De acuerdo con el artista, los números de dicho tema “son reales”, fue la canción en la que “no hay magia de nada, película de nada”, sino que su crecimiento fue orgánico.

“Solo le hicimos una promoción de radio y la canción fue el ‘hit’. Duró 14 meses como número uno en Colombia y me abrió las puertas a nivel internacional”, rememoró el famoso cantante.

En la misma vertiente, tras el popular sencillo, con millones de visualizaciones en las plataformas digitales, el precio de los conciertos tuvo un cambio importante para Yeison. Con ello, el negocio de la música, es decir, su vida, tuvo nuevos números.

Yeison Jiménez en entrevista con 'Los Informantes'. - Foto: YouTube: @LosInformantesCaracolTV

“‘Aventurero’ me triplicó el precio. Me llamaba la gente a decirme: ‘Véndame 20 fechas’. Yo decía que eran como dos o tres meses”, mientras que el cantante también procedía a responderles a los interesados:“‘No, no puedo, pero le vendo 10 y le valen el triple’”.

Con ello, el oriundo de Manzanares indicó en Los Informantes que el reconocimiento público fue el que le permitió cobrar por su trabajo.

“Yo llegué a cobrar más de 100 millones de pesos cuando llegó ‘Aventurero’. Antes de ‘Aventurero’ nosotros cobrábamos entre 35 y 45 millones”, reveló Yeison Jiménez.

Para finalizar, son 11 años de carrera que el caldense ya lleva consolidada, además, puntualizó que ya superó las 2.800 presentaciones en diversos escenarios de Colombia y fuera del país.

Reveló que lo han acosado

En diálogo con el programa ‘La Red’, le preguntaron a Yeison Jiménez si había sido o se había sentido víctima de acoso sexual por parte de mujeres, ante lo cual el cantante aseguró que era normal que le agarraran la cara a la fuerza para besarlo o que, de pronto, le tocaran o agarraran la cola.

Pese a ello, afirmó que había recibido propuestas con dinero de por medio, de parte de una fanática que era empresaria y “muy bonita”, quien prácticamente le puso una cifra sobre la mesa a través de mensajes de Instagram, pero que él rechazó, pues aseveró que él no era un gigoló (prostituto) y que no lo iba a hacer, aunque bromeó con que le había pagado la mujer.

El cantautor trabajó durante todo el 2022, tuvo que dejar el alcohol para la Navidad y el Año Nuevo. - Foto: Instagram: @yeison_jimenez

Asimismo, dijo que había vivido un episodio muy complejo en Bucaramanga, cuando estaba en un hotel, golpearon a su puerta y entraron dos mujeres en alto estado de embriaguez, una de ellas se acostó en la cama, mientras que la otra se empezó a desvestir.

“Entonces del hotel me llamaron y me dijeron ‘don Yeison, vimos que entraron dos mujeres a su habitación’, y tocó que vinieran los de seguridad del hotel a sacarlas y no se querían ir hasta que yo les hiciera el amor”, expresó. A su vez, explicó que las damas estaban mojadas porque venían de la piscina, pero que “casi me violan”.