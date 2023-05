“No sabía que Dios me iba a dar la oportunidad”: la confesión de Yeison Jiménez tras ganar premio Nuestra Tierra

La noche del miércoles 17 de mayo en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, la música en Colombia celebraba los Premios Nuestra Tierra, en la que estuvieron diferentes artistas e influenciadores, entre los que destacaron personajes como Ryan Castro, Yeison Jiménez, Andy Caicedo, Luis Alfonso, El Charrito Negro, Arelys Henao, Keityn, Superlitio, Lika Nova, Manuel Turizo, Elder Dayán, entre otros.

En la icónica alfombra roja, Yeison Jiménez, pasó de la mano de su esposa, quienes lucían un traje (sastre) azul celeste y verde, respectivamente; quien afirmó que los Premios Nuestra Tierra: “Para mí, son los premios más importantes que tiene Colombia. Cuando yo comencé, esta era la cúspide. Aquí era donde yo venía a ver a Maluma, a Balvin, a Yatra, a Camilo, a todo ese grupo cuando estaban creciendo y bueno, hacer parte de esta noche es muy importante para mí”.

El artista también dijo que se sentía feliz de que las personas del común disfrutaran su música: “Y estar con mi esposa, estar bien, estar llenos de salud, de vida, y que a la gente le gusta mi música, es lo más importante”.

Yeison Jiménez rindió homenaje a las mujeres de la música popular - Foto: Carlos A. Zambrano - Cortesía Paola España comunicaciones

Asimismo, ante el cuestionamiento de SEMANA, sobre qué sintió el artista cuando supo que estaba nominado, manifestó que era “una bendición. El año pasado me llevé el premio, el antepasado también, este no sé”. Pero aseguró que si se lo ganaba, se iba a la casa, con su esposa y sus hijas”.

Finalmente, después de conocerse quiénes eran los nominados, y anunciar que Yeison era el ganador, pasó a recibir su premio y desde el escenario manifestó: “No sabía que Dios me iba a dar la oportunidad de recordar por qué vale la pena luchar tanto, por qué he trabajado tanto haciendo lo que más me gusta, haciendo música”.

@yeison_jimenez recibió el premio #PremiosNuestraTierra a mejor canción popular del año con 'De pura rabia'#premiosnuestratierra2023 pic.twitter.com/TI4McIcIV2 — Archie Valdo Hadock (@tugatoarchie) May 18, 2023

De igual manera, el caldense hizo un homenaje a todas las mujeres en la industria: “Quiero felicitar a mis colegas, y a todas las personas que estaban en esta categoría, sobre todo a las mujeres, que han abierto paso con machete en un género en el que antes no eran tan protagonistas, y que hoy en día tiene tantas exponentes hermosas y quieren seguir surgiendo y quieren seguir saliendo adelante. Gracias a Dios, a mi familia, a mi esposa, a mis hijas, a todos”.

Yeison Jiménez se ganó el corazón del público con su carisma - Foto: Carlos A. Zambrano - Cortesía Paola España comunicaciones

“Pero sobre todo, a una canción que escribí con mi alma, ¡De pura rabia, los quiero mi gente!”, gritó muy emocionado el cantautor de música popular. En su cuenta de Instagram, el artista expresó su gran felicidad de llevarse el premio.

“Resumen de Día! Estamos a mano ✍🏻 yo les regalé 10 videos nuevos en @youtubemusic EN ESCENA YEISON JIMÉNEZ (envivo)Y uds me dieron este hermoso premio de nuevo MEJOR CANCIÓN POPULAR #DEPURARABIA LOS AMOOO HPPPPPP estoy muy feliz 🤤”, indicó el cantante en su publicación.

La historia detrás del éxito musical

Yeison en diálogo con SEMANA, reveló de dónde había salido la canción cuando su público la conoció: “nace en un avión en un vuelo del DF (Ciudad de México, capital de ese país) a Bogotá. Me estaba sintiendo despechado, pero no estaba despechado. Era solo el sentimiento y dije ‘quiero hacer una canción diferente, un poco más rancherita que hace rato no saco algo así’”.

Yeison Jiménez se llevó un galardón en los Premios Nuestra Tierra - Foto: Cortesía Paola España Comunicaciones.

“La escribí, empecé a corearla en algunos toques y un muchacho de mi agrupación, me dice ‘venga yo la grabo’; hizo los arreglos y cuando me mostró los arreglos ahí sí me dieron ganas de grabarla, la grabé y se viralizó un video que hicimos en un concierto en tiktok y aquí estamos”.

La composición habla de cuando las parejas suelen terminar una relación amorosa y aún se supera, entonces “los hombres salen de fiesta y las mujeres se ponen más mamacitas. Esta es toda la temática de la canción, lo que dice es como... De pura rabia, voy a salir, pa’ que te digan que estoy bien, que no me estoy muriendo; ese es el mensaje”, concluyó.