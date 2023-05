Yeison Jiménez ‘premiará’ a sujeto que subió moto en TransMilenio: lo busca para pagar la multa y darle para la gasolina

Una de las noticias virales que dejó la tercera semana de mayo fue la de un ciudadano subiendo su motocicleta a un bus de TransMilenio. La razón: se quedó sin gasolina y no tenía dinero para tanquear, según él. Lo cierto es que lo que parecía una solución a sus problemas, terminó acrecentándolos. Las autoridades de Tránsito lo abordaron en la estación Venecia, adonde llegó desde la calle 63, y no solo le interpusieron un comparendo, sino que le inmovilizaron el vehículo.

“No hay derecho. Este personaje creyó que era buena idea subir la motocicleta al sistema y pretendía moverla en un bus. Policía Bogotá le impuso orden de comparendo”, escribió TransMilenio en Twitter, donde dio a conocer el caso.

Lo sucedido, como era de esperarse, dividió la opinión en la ciudadanía. Mientras algunos cuestionaron al sujeto por la “ocurrencia” de ingresar su motocicleta al sistema de transporte público, otros se pusieron en un lugar: ¿qué más podía hacer?

Yeison Jiménez, uno de los artistas de música popular del momento. - Foto: Cortesía Paola España Comunicaciones.

Pues bien, Yeison Jiménez, uno de los artistas de música popular de más renombre en Colombia, expresó su apoyo al conductor. Incluso pidió a sus más de 4,2 millones de seguidores en Instagram que lo ayuden a identificar, pues quiere ayudarlo con el pago de la multa y los patios. Según él, aunque es claro que las normas son para respetarlas, a lo mejor el sujeto no tenía dinero para tanquear y, mucho menos, para dejar la motocicleta en un parqueadero.

“Está en redes sociales está muy fuerte el tema de un joven que tuvo que subir su moto por falta de gasolina al TransMilenio. Obviamente, la ley tiene que cumplirse, pero yo me puse a pensar desde ayer: ‘Tiene que estar muy desesperado para hacer una acción como esa, porque la más fácil sería meterla a un parqueadero si no hay gasolina”, comentó en un video publicado en Instagram.

Ya luego, Yeison Jiménez pidió a la Policía de Tránsito enviar los datos del infractor, dado que quiere ayudarlo desde el punto de vista económico. Quiere y puede ayudarlo con los gastos que le generó haber subido la moto a un bus de TransMilenio.

Conductor subió la moto a TransMilenio y lo multaron. - Foto: twitter @TransMilenio

“Quiero pedirles a mis amigos de la Policía de Tránsito que me envíen el contacto de este hombre, me quiero hacer cargo de todo el problema del hombre. Yo pago absolutamente todo, lo que haya valido. Y le voy a entregar su motico tanqueada full y el día que necesite gasolina que me llame. Esto lo hago con todo el amor”, dijo.

El registro de los hechos

El hecho se dio en las horas de la mañana del 18 de mayo, cuando, de acuerdo con imágenes compartidas por el sistema de transporte masivo de Bogotá, TransMilenio, en su cuenta oficial de Twitter, un hombre ingresó a la estación del sistema con su motocicleta, debido a que, al parecer, se quedó sin gasolina.

Ante la situación, las autoridades llegaron y le impusieron dos comparendos que deberá pagar el sujeto. El primero fue una multa tipo 2 por evasión del pasaje, de $220.830, pues según parece, tampoco pagó el pasaje, y el segundo, una multa tipo 4 por infringir el manual del usuario del Sistema, por un valor de $883.323.

Conductor subió la moto a TransMilenio y lo multaron. - Foto: twitter @TransMilenio

No bastando esto, al hombre le fue inmovilizada su motocicleta y deberá asumir los costos en los que incurre un conductor cuando su vehículo le es detenido, lo que incluye grúa, patios, además del comparendo de tránsito, esto, de acuerdo con lo que informó TransMilenio en su cuenta de Twitter.

El trino causa todo tipo de reacciones, pues hay quienes celebraron las multas que le impusieron al joven, así como también hubo quienes expresaron que debía imponérsele este tipo de medidas punitivas a biciusuarios que ingresan con su bicicleta al sistema, vendedores ambulantes, entre otros.