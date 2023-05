Insólito: conductor de motocicleta subió a TransMilenio su vehículo y terminó multado

En el transporte público de Bogotá suele verse de todo. Desde músicos con grandes instrumentos, personas con animales de diversas especies, discusiones y todo tipo de situaciones que es posible verlas en los articulados que transportan a los ciudadanos en Bogotá.

Recientemente, ocurrió algo que llamó poderosamente la atención, no solamente de los usuarios que se encontraban en la estación, sino también de las autoridades y los internautas.

El hecho se dio en las horas de la mañana de este jueves 18 de mayo, cuando, de acuerdo con imágenes compartidas por el sistema de transporte masivo de Bogotá, TransMilenio, en su cuenta oficial de Twitter, un hombre ingresó a la estación del sistema con su motocicleta, debido a que, al parecer, se quedó sin gasolina.

Conductor subió la moto a TransMilenio y lo multaron. - Foto: twitter @TransMilenio

Ante la situación, las autoridades llegaron y le impusieron dos comparendos que deberá pagar el sujeto. El primero fue una multa tipo 2 por evasión del pasaje, de $220.830, pues según parece, tampoco pagó el pasaje, y el segundo, una multa tipo 4 por infringir el manual del usuario del Sistema, por un valor de $883.323.

🤦‍♂️¡El sistema se respeta! 👊



Esta mañana un sujeto que pretendía movilizarse en #TransMi con su 🏍 motocicleta, fue sancionado con 2 🫵 comparendos:



📌𝗠𝘂𝗹𝘁𝗮 𝘁𝗶𝗽𝗼 𝟮 - 𝗘𝘃𝗮𝘀𝗶ó𝗻 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗮𝘀𝗮𝗷𝗲 $𝟮𝟮𝟬.𝟴𝟯𝟬

📌𝗠𝘂𝗹𝘁𝗮 𝘁𝗶𝗽𝗼 𝟰 - 𝗣𝗼𝗿 𝗶𝗻𝗳𝗿𝗶𝗻𝗴𝗶𝗿… pic.twitter.com/BozltYiBsS — TransMilenio (@TransMilenio) May 18, 2023

No bastando esto, al hombre le fue inmovilizada su motocicleta y deberá asumir los costos en los que incurre un conductor cuando su vehículo le es detenido, lo que incluye grúa, patios, además del comparendo de tránsito, esto, de acuerdo con lo que informó TransMilenio en su cuenta de Twitter.

El trino causa todo tipo de reacciones, pues hay quienes celebraron las multas que le impusieron al joven, así como también hubo quienes expresaron que debía imponérsele este tipo de medidas punitivas a biciusuarios que ingresan con su bicicleta al sistema, vendedores ambulantes, entre otros.

Conductor subió la moto a TransMilenio y le inmovilizaron el vehículo. - Foto: twitter @TransMilenio

“¿Y para cuándo las bicicletas? Aparte de que se suben por las puertas, en el TransMilenio uno no puede ni subir, ni bajar”; “Toca seguir con las patinetas, tablas, bicicletas, triciclos, carros a escala de niños, coches en la zona de discapacitados, colchones y gente que va con 30 maletas de viaje hasta el aeropuerto en el K86″, expresaron algunos usuarios.

”Si el sistema se respeta, ¿por qué no lo hacen con sus usuarios? Atrasos y ni siquiera ponen un comunicado para poder hacer la justificación en nuestros trabajos; a veces el cobro del transbordo no sirve y se cobran dos pasajes, no hay suficiente cobertura de rutas”, fue otro de los comentarios que recibió el sujeto en Twitter.

Presunto ladrón quedó colgado de un articulado

De otro lado, un épico hecho ocurrió en la capital. De acuerdo con los usuarios del sistema, un delincuente se trepó por la ventana de un TransMilenio para robar el celular de uno de los pasajeros.

El presunto ladrón quedó atrapado, colgado o capturado por sus víctimas en lo alto de la ventana del articulado, mientras el bus continuaba su marcha.

Presunto ladrón de celulares quedó colgando de un TransMilenio. - Foto: Archivo Particular.

En las imágenes se observa cómo el hombre atrapado se va quedando sin ropa. Cada golpe lo deja con los pantalones en los tobillos y la risa de los transeúntes se mezcla con los reclamos de justicia de otros conductores que alientan a más personas a infligir golpes al atrapado ladrón.

La justicia en las manos de los usuarios de TransMilenio y los otros conductores por la Avenida Caracas, en Bogotá, se hace cada vez más fuerte y, curiosamente, cuanto más se esfuerza, más se hunde.

SEMANA consultó con fuentes de la Policía Metropolitana de Bogotá y ellos advirtieron que la persona trepada o atrapada en la ventana del TransMilenio fue trasladada a una estación; sin embargo, quedó en libertad, puesto que no hubo denuncia y tampoco logró su aparente cometido criminal; en consecuencia, no hubo delito ni judicialización.