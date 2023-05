Daniela Ospina tomó radical decisión sobre James y lo expuso en pleno cumpleaños de su hija

James Rodríguez y Daniela Ospina compartieron en las redes sociales la celebración del cumpleaños de Salomé Rodríguez, que el pasado lunes celebró su natalicio número diez, motivo por el cual la expareja se reunió en Miami, Estados Unidos, lugar de residencia de la menor y la ex del deportista.

Mediante las historias de Instagram, el mediocampista cucuteño publicó dos fotografías junto a la pequeña, una de la actualidad y otra del día que nació, y le dedicó unas sentidas palabras. Además, aseguró que es una de las mejores cosas que la han pasado en su vida.

James Rodríguez viajó a Miami luego de entrenar varias semanas en Bogotá. - Foto: Tomada de Instagram- @daniela_ospina5 y @jamesrodriguez10

James Rodríguez publicó fotos de la celebración del cumpleaños de sus hija Salomé. - Foto: Tomada de Instagram- @jamesrodriguez10

“Feliz cumpleaños hija. 10 años de mi mayor alegría. Que seas muy feliz, te amo Salomé”, fue el mensaje que escribió el futbolista de la Selección Colombia para acompañar las postales, que se hicieron virales rápidamente.

La empresaria, por su parte, subió un video este martes en esa misma plataforma digital con los mejores momentos de la fiesta de Salomé, quien estuvo rodeada de sus seres más queridos.

Pese a que asistió a la reunión, la antioqueña tomó una inesperada decisión y no incluyó ninguna imagen de James en la pieza audiovisual. Incluso, en la grabación sale su actual pareja sentimental, Gabriel Coronel, y la madre del volante de la Selección Colombia.

James Rodríguez y Daniela Ospina se separaron hace más de 6 años. - Foto: Getty Images

La modelo no incluyó a James en el video. - Foto: Foto: Instagram @daniela_ospina5.

“¡Y así fue su día! Un día inolvidable donde compartió con las personas que la amamos. Hace 10 años conocí ese amor infinito que me ha motivado a ser mi mejor versión, deseo para ti hija mía mucha salud y felicidad. Te amo con todo mi corazón”, precisó Ospina.

La publicación de la reconocida modelo provocó todo tipo de comentarios en las diferentes redes sociales y muchos internautas la critican por haber “borrado” al futbolista cucuteño de la grabación.

“El cumpleaños lo debió cantar con el papá y la mamá, pero se nota que le quiere cambiar la figura paterna”; “Te sigo desde siempre, pero en el video aparece tu actual pareja y no el papá”; " Faltó poner a su papá en el video. ¡El novio no es el papá!”, fueron algunos mensajes que le dejaron a la empresaria.

James y Salomé mantienen una gran relación. - Foto: Tomada de Instagram

Muchos la criticaron porque sale su novio y no James. - Foto: Instagram: @daniela_ospina5 / @jamesrodriguez10

Andrea Guerrero fue sorprendida por james

Rodríguez recibió reciamente en su casa a Andrea Guerrero y Eduardo Luis López para una larga entrevista. El volante habló sobre los planes que tiene a futuro y destapó en dónde quiere jugar la próxima temporada, además de la experiencia que tuvo en el Real Madrid y el Bayern Múnich.

“Quiero seguir en Europa, en donde pueda jugar cada tres días, porque me siento bien físicamente y puedo dar más. Porque tengo talento y calidad. Me encanta trabajar, soy un profesional, así muchos lo duden, pero no me importa lo que digan sobre mí, yo sé lo que soy”, enfatizó el cucuteño.

El mediocampista, de igual manera, aprovechó el diálogo con los dos reconocidos presentadores para cambiar de roles y les lanzó cuatro preguntas relacionadas con las críticas que reciben los jugadores profesionales por parte de la prensa.

James se vistió de periodista. - Foto: Captura Win Sports

James Rodríguez le hizo tres preguntas a los reconocidos periodistas. - Foto: Captura Win Sports

Tras finalizada la charla, la directora de deportes de Noticias RCN expresó que James los sorprendió con esas interrogantes y admitió que nunca le había tocado algo así en una entrevista. Asimismo, afirmó que el diálogo estuvo muy ameno.

“Nunca me había tocado que un invitado quisiera entrevistar al periodista. James no se aguantó las ganas en esta coproducción del Canal RCN y Win Sports con Eduardo Luis”, enfatizó la cucuteña en su cuenta personal de Instagram, donde subió un video junto al 10 del combinado nacional.