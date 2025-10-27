Valentina Lizcano es una reconocida actriz colombiana que ha participado en famosas producciones como La reina del flow, Polvo carnavalero y Dulce amor, las cuales le permitieron ganarse el cariño de muchos televidentes y tener mayor reconocimiento.

Aunque la caleña se ha destacado por su talento actoral, también ha generado interés en su vida personal, pues ha pasado por diferentes situaciones que han llamado la atención de sus seguidores, como haber estado envuelta en un triángulo amoroso y no estar enterada.

Valentina Lizcano sufrió de depresión

En una reciente entrevista con La Red, programa de Caracol Televisión, la actriz abrió su corazón y habló de varias situaciones que afrontó en el pasado, entre ellas la transformación que quiso realizarle a su cuerpo para ser “aceptada” y lograr lo que ella pensaba era la “fama”.

Sin embargo, lo que más sorprendió fue la confesión sobre una experiencia que vivió durante años, pues después de su separación, quiso demostrar que podía salir adelante y empezó a trabajar en muchos proyectos a la vez, pero la carga fue tan alta que no logró aguantar.

“Entre 2018 y 2019 yo estallo. Ya mi mente, mi cuerpo y todo, sacan la mano”, afirmó.

Esa situación hizo que la también modelo y presentadora decidiera darse un tiempo y alejará de las pantallas y la radio, pensando que solo se trataba de cansancio, pero le surgieron dudas de las causas de su malestar, ya que ella se ejercitaba y se cuidaba en la alimentación.

“Ya cuando yo tengo el diagnóstico de depresión endógena, que es una depresión de adentro, la producía mi cuerpo por un desorden hormonal, pues yo salgo y lo cuento, pero lo primero que hago es rechazarlo”, agregó.

Afirmando que este episodio la llevó a tener pensamientos de querer atentar contra su propia vida para acabar con el dolor, pero pensó en lo que sentiría su mamá e hijo, quienes fueron su apoyo en ese proceso, y no lo hizo.

“Pero yo decía: sí, acabo con mi dolor, pero perpetuo el dolor de los que amo. Viví siente años inmersa en una depresión profunda, con picos de cortisol altísimos”, reveló Valentina.