Famosa actriz de Patito Feo fue invitada a La casa de los famosos 3, ¿aceptó?

En el año 2007 se estrenó la primera temporada de Patito Feo, una telenovela musical argentina de público juvenil que se ganó el cariño de millones de personas alrededor del mundo, gracias a la historia de sus personajes y a la banda sonora que hacía parte de cada uno de los episodios.

La producción le dio reconocimiento a jóvenes actores que lograron impulsar sus carreras y, posteriormente, unirse a otros proyectos importantes en los que brillaron en la pantalla chica.

Una de las más recordadas es Brenda Aniscar, quien se puso bajo la piel de Antonella Lamas Bernardi, la antagonista y ha participado en programas como Sueña conmigo, Cumbia Ninja y Por amarte así.

La estrella argentina recibió recientemente la invitación de uno de los productores de La casa de los famosos, para hacer parte de la tercera temporada del formato de telerrealidad.

En conversación con el periodista de entretenimiento José Mora para Íntimo, la actriz confesó, en exclusiva, si aceptó el proyecto que ha sido todo un éxito a nivel internacional.

“Te voy a contar un chisme, me llamaron de RCN para que hiciera La casa de los famosos. Yo quiero volver a Colombia, quiero volver a actuar y esas cosas, pero no quiero hacer reality shows, quiero actuar. Al que me invitó a participar, yo le dije que me encantaría como presentadora porque me parece lo máximo”, manifestó.

No obstante, dejó en claro que la dinámica de este tipo de programas le genera incomodidad debido a la forma en la que ha decidido cuidar su privacidad con el paso de los años.

“El hecho de estar ahí con gente que no conozco es muy difícil. Yo me volví muy selectiva con mis amistades, entonces, al compartir 24/7 con una persona que no conozco, ahí si me pongo rara. Yo podría amar a todos u odiar a todos, no podría estar en el medio, pero realmente, creo que no podría los realities”.

Finalmente, manifestó que, en esta etapa de su vida, tiene la capacidad de decidir la clase de proyectos en los que desea participar, sin importar el qué dirán y se ha enfocado en darle prioridad a los papeles que le permitan compartir su fase artística y poner a prueba su puesta en escena.