Inteligencia artificial predice los dos campeones de Liga BetPlay en 2026: habría batacazo

Los pronósticos apuntan a un nuevo dominio de los grandes y un golpe certero al palmarés del fútbol profesional colombiano.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

25 de diciembre de 2025, 7:23 p. m.
Esta es la medalla que le entregan a los campeones de la Liga BetPlay
Esta es la medalla que le entregan a los campeones de la Liga BetPlay Foto: Colprensa

Los 20 equipos pertenecientes a la Liga BetPlay ya calientan motores para disputar la próxima temporada en la que Junior de Barranquilla parte como campeón defensor y Deportes Tolima quiere tomar revancha de lo sucedido en la final.

Atlético Nacional busca agrandar su hegemonía como el más veces campeón, mientras que Millonarios necesita salir de la crisis y está sumando un buen número de fichajes en busca de conformar la plantilla más competitiva posible.

Así quedaría la tabla de campeones sin los títulos anulados a Santa Fe, Millonarios y Medellín

Deportivo Cali se antoja como un contendor interesante en los cuadrangulares, pues no tendrá competencia internacional y está contratando jugadores de renombre como el delantero argentino Juan Ignacio Dinneno o el arquero peruano Pedro Gallese.

Santa Fe y Medellín, por su parte, buscarán tener rendimientos parecidos a los de este año, pero con éxito en las instancias definitivas, al tiempo que América de Cali trabaja para reconciliarse con su hinchada.

Entre los clubes tradicionales hay expectativa sobre lo que pueda hacer Atlético Bucaramanga, Once Caldas y el regreso del Cúcuta Deportivo a primera división.

Bogotá. Junio 15 de 2024. Independiente Santa Fe enfrenta a Atlético Bucaramanga, por la Final de la Liga BetPlay I 2024, en el estadio Nemesio Camacho El Campín. (Colprensa - Mariano Vimos)
Trofeo de la Liga BetPlay Foto: Mariano Vimos

Los campeones de Liga BetPlay en 2026, según la IA

La Liga BetPlay se ha caracterizado por dar sorpresas en cada semestre y eso hace que dar un pronóstico sea muy complicado.

Pero la inteligencia artificial se atrevió a predecir los dos campeones del próximo año, basando su argumento en algoritmos, datos estadísticos y el historial del campeonato.

Mientras Junior ganó 500 mil dólares por ser campeón de Liga, esto le dieron a Nacional por el título de Copa Betplay

ChatGPT: Nacional y América de Cali

De acuerdo a ChatGPT, Atlético Nacional será campeón de la Liga Betplay 2026-I bordando la estrella 19 en su escudo. “Los algoritmos valoran positivamente la capacidad de rotación, la mezcla entre experiencia y juventud, y la respuesta del equipo cuando enfrenta calendarios exigentes”, indicó la IA.

Para el segundo semestre habría batacazo, pues América de Cali cortaría con una racha de cinco años consecutivos sin coronarse en la liga colombiana.

“América muestra una curva ascendente en rendimiento, especialmente en el segundo semestre de las temporadas recientes. El algoritmo identifica que equipos que no logran el título en el primer semestre suelen aumentar su probabilidad en el segundo, algo que favorece al cuadro escarlata“, apunta ChatGPT.

BOGOTÁ. 27 de diciembre de 2020. América de Cali se coronó campeón de la Liga BetPlay Dimayor 2020. (Cortesía Dimayor)
BOGOTÁ. 27 de diciembre de 2020. América de Cali se coronó campeón de la Liga BetPlay Dimayor 2020. (Cortesía Dimayor) Foto: Dimayor

Gemini: Millonarios y Nacional

Gemini, por su parte, visualiza un escenario en el que Millonarios será campeón del primer semestre y Atlético Nacional lo hará en diciembre.

“Para el primer semestre, el modelo predictivo otorga una probabilidad de éxito del 62 % a Millonarios FC”, indica la IA de Google.

A Nacional le beneficiaría un calendario menos agitado en el segundo semestre: “La IA proyecta que Atlético Nacional se quedará con la estrella del final de año, superando en la final a un aguerrido América de Cali”.

Grok: Nacional y América

Grok coincide con ChatGPT y da los mismos campeones para el próximo año: Atlético Nacional para el primer semestre y América de Cali a finales del próximo año.

Esta inteligencia artificial califica al cuadro verdolaga como “el equipo más sólido basado en varios indicadores clave“.

Pero eso cambiará en el segundo semestre. “Para el clausura, de julio a diciembre de 2026, mi algoritmo predice a América de Cali como campeón. Los escarlatas han mostrado un ascenso sostenido y podrían capitalizarlo en la segunda mitad del año”, indicó.

