Redacción Economía
28 de enero de 2026, 4:53 p. m.
El uso de IA avanza con mayor velocidad en América Latina.
El uso de IA avanza con mayor velocidad en América Latina. Foto: Colprensa

La gestión del talento en América Latina atraviesa uno de los mayores puntos de inflexión de las últimas décadas. La inteligencia artificial dejó de ser una herramienta experimental y pasó a convertirse en un componente estructural del trabajo, transformando la forma en que las empresas reclutan, desarrollan y retienen a sus colaboradores.

De acuerdo con el Estudio de Tendencias de Recursos Humanos 2026, el cambio ya está en marcha y avanza con mayor velocidad en la región. Actualmente, el 45 % de los departamentos de Recursos Humanos en América Latina ya utiliza algún tipo de inteligencia artificial, una cifra que supera incluso a Estados Unidos, donde la adopción alcanza el 26 %, y se acerca a Europa, con el 46 %.

Este dato refleja un gran giro: las organizaciones no están discutiendo si deben implementar estas tecnologías, sino cómo integrarlas de manera responsable y estratégica.

Meta endurece las reglas: menores no podrán acceder a personajes de IA sin la supervisión de los padres

Se identifican seis transformaciones clave que marcarán el rumbo del trabajo en los próximos años. Una de ellas es el paso hacia modelos basados en habilidades verificables, donde el conocimiento y las competencias pesan más que los cargos tradicionales.

Bajo este enfoque, las empresas comienzan a estructurar sus equipos como redes flexibles de talento, apoyadas en sistemas de inteligencia artificial que permiten identificar capacidades reales y necesidades futuras.

Una de las tendencias más destacadas es la incorporación de asistentes digitales en el proceso de selección de un trabajador en una empresa, sin depender exclusivamente de acompañamiento continuo para el aprendizaje.

Otra tendencia relevante es la incorporación de asistentes digitales de carrera. Estas herramientas buscan democratizar el acceso al desarrollo profesional, ofreciendo rutas personalizadas de aprendizaje y acompañamiento continuo para los trabajadores, sin depender exclusivamente de procesos internos tradicionales.

Profesora acusa a Grok, la IA de Elon Musk, de crear imágenes íntimas sin consentimiento: “Es un secuestro digital de tu cuerpo”

El bienestar también entra en una nueva etapa. El estudio señala que las organizaciones están avanzando hacia modelos predictivos que utilizan datos para anticipar riesgos como el agotamiento laboral.

El lanzamiento de Sparky por parte de Walmart en 2025 responde al objetivo de cerrar la brecha frente a Amazon, que ya utiliza asistentes basados en IA como Rufus,
El liderazgo corporativo enfrenta una nueva etapa impulsada por datos. Foto: Getty Images

A través de simulaciones y análisis en tiempo real, las empresas pueden ajustar cargas de trabajo, dinámicas de equipo y políticas internas antes de que los problemas se materialicen.

En los procesos de selección, el cambio es igualmente profundo. Se advierte que el currículum tradicional pierde protagonismo frente a modelos más integrales, que analizan trayectorias, habilidades transferibles y potencial de crecimiento.

Esto permite ampliar las oportunidades laborales y reducir sesgos, especialmente en regiones con alta informalidad como América Latina.

Uno de los puntos centrales es la necesidad de gobernanza ética de la inteligencia artificial. Las organizaciones comienzan a involucrar activamente a líderes y empleados en la definición de reglas, límites y usos de los algoritmos que inciden en decisiones laborales, con el objetivo de preservar la transparencia y la confianza interna.

También se plantea una transformación en el liderazgo. Los cargos de entrada ya no se limitan a ejecutar tareas, sino que empiezan a coordinar tecnologías, asignar misiones y supervisar procesos automatizados, lo que redefine las jerarquías tradicionales dentro de las compañías.

¿Una burla? La Casa Blanca modifica con IA la foto de una manifestante arrestada para mostrarla llorando

Estas tendencias cobran especial relevancia en la región, donde persisten brechas de productividad y formación. La adopción directa de modelos apoyados en inteligencia artificial representa una oportunidad para acelerar el desarrollo organizacional sin pasar por etapas intermedias.

Para este 2026, el mensaje es claro: la tecnología no sustituye el trabajo humano, pero sí redefine su valor. Las empresas que logren integrar la inteligencia artificial con criterios éticos, datos verificables y enfoque en las personas serán las que marquen el nuevo estándar del empleo en América Latina.

