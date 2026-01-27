Economía

¿Qué lugar ocupa Colombia? El top de países de América Latina con el precio de la gasolina más caro

El precio del insumo es vital para miles de personas.

Manuel Santiago Sánchez González

28 de enero de 2026, 12:14 a. m.
Cada una de las naciones cuenta con políticas para estabilizar el precio de la gasolina.
Cada una de las naciones cuenta con políticas para estabilizar el precio de la gasolina.

En días pasados, el Gobierno Nacional anunció que, desde el próximo 1 de febrero, se tendrá una reducción de $300 por galón de gasolina corriente.

“El saneamiento del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) empieza a reflejarse en beneficios concretos para la ciudadanía. Luego de años en los que el déficit del Fondo se utilizó para aparentar precios bajos a costa de una deuda creciente, el Gobierno del presidente Gustavo Petro tomó la decisión responsable de ordenar las finanzas públicas, pagar lo adeudado y cerrar la puerta a la generación de nueva deuda”, señala el Gobierno Nacional.

Desde el 1 de febrero se tendrá una reducción del precio de la gasolina. Foto: Pixabay

El Gobierno Nacional anunció que, tras una serie de revisiones que se seguirán haciendo, se ha logrado la disminución, la cual impactará a miles de vehículos en el país.

“Estamos revisando las cifras de manera responsable junto con el Ministerio de Hacienda. Desde el primero de febrero, con una disminución gradual y progresiva, pensada para cuidar la economía del país y el bolsillo de la gente”, señaló Edwin Palma.

¿Cómo se encuentra Colombia a nivel internacional?

El diario La República de Perú publicó el ranking de los precios de gasolina en América Latina, en el cual Colombia se ubica en el quinto lugar, siendo superado por Uruguay, Chile, Costa Rica y Nicaragua.

  • Uruguay: 1,91 dólares por litro.
  • Chile: 1,41 dólares por litro.
  • Costa Rica: 1,39 dólares por litro.
  • Nicaragua: 1,34 dólares por litro.
  • Colombia: 1,33 dólares por litro.
  • República Dominicana: 1,29 dólares por litro.
  • Perú: 1,16 dólares por litro.
  • Honduras: 1,12 dólares por litro.
  • Brasil: 1,10 dólares por litro.
  • Guatemala: 1,08 dólares por litro.
  • Argentina: 1,04 dólares por litro.
  • México: 1 dólar por litro.
  • Ecuador: 0,99 por litro.
  • Panamá: 0,93 dólares por litro.
  • Paraguay: 0,88 dólares por litro.
  • Cuba: 0,79 dólares por litro.
  • Bolivia: 0,75 dólares por litro.
  • Venezuela: 0,60 dólares por litro.

En el análisis se destaca que cada uno de los países cuenta con una serie de condiciones para la producción de gasolina, además de normas que van dirigidas a la estabilización del precio en cada una de las naciones.

Ranking a nivel nacional

Pasando a las ciudades del país, lo primero que se debe indicar es que Villavicencio ($16.291), Cali ($16.202) y Bogotá ($16.191) son las ciudades con el valor más caro de la gasolina del país. Por otro lado, Pasto, Cúcuta y Cartagena cuentan con los precios más bajos del país.

