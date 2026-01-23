Estados Unidos

¿Una burla? La Casa Blanca modifica con IA la foto de una manifestante arrestada para mostrarla llorando

Se ha viralizado una imagen que compartió la Casa Blanca en la que, utilizando la inteligencia artificial, ¿una falta de respeto?

Redacción Mundo
23 de enero de 2026, 2:18 p. m.
Fotografía de la mujer arrestada modificada con IA.
Fotografía de la mujer arrestada modificada con IA. Foto: White House

La Casa Blanca realizó una publicación, a través de sus redes sociales, el pasado jueves, en la que aparecía una manifestante arrestada en Minnesota llorando; sin embargo, en ningún momento se especificó que la imagen había sido modificada con inteligencia artificial para cambiar sus gestos y agregarle lágrimas, lo que provocó un sinfín de comentarios.

El jueves en la mañana, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, publicó en X una imagen que mostraba el rostro sereno e inexpresivo de Nekima Levy Armstrong, mujer que fue arrestada junto a otras dos personas por presuntamente perturbar un servicio religioso al protestar contra la ofensiva migratoria del gobierno federal.

Aproximadamente 30 minutos más tarde, la Casa Blanca publicó la misma imagen en la plataforma, pero con una variación que lógicamente se hizo notar: Armstrong aparecía sollozando, con la boca abierta, la frente arrugada y lágrimas corriendo por su rostro.

Un texto superpuesto en la imagen decía “ARRESTADA” y calificaba a Armstrong como “agitadora de extrema izquierda”. La publicación de la Casa Blanca no mencionaba que la imagen hubiera sido editada; simplemente fue publicada. Tampoco estaba claro de inmediato si la alteración se hizo con una herramienta de IA u otro software de edición fotográfica.

Tras ser consultada por la AFP, la Casa Blanca remitió a una publicación en X de su subdirector de Comunicaciones, Kaelan Dorr, en la que admitía implícitamente la alteración que se había hecho.

NUEVAMENTE, a las personas que sienten la necesidad de defender de forma reflexiva a los perpetradores de crímenes atroces en nuestro país les comparto este mensaje”, escribió Dorr en X, republicando el post de la Casa Blanca en el que aparecía la foto modificada.

“La aplicación de la ley continuará. Los memes continuarán. Gracias por su atención en este asunto”, continuó Dorr.

En la era de los deepfakes y la IA, este tipo de imágenes se han vuelto comunes, pues permiten crear y modificar elementos que pueden ser habituales en la política, sostiene Walter Scheirer, profesor de la Universidad de Notre Dame.

“Podrían considerarse la versión contemporánea de las caricaturas políticas de los periódicos, pero hay una notable falta de decoro cuando se difunden a través de canales oficiales del gobierno”, dijo Scheirer a la AFP.

Trump y la Casa Blanca han compartido otras imágenes hechas con IA que muestran al presidente vestido como el papa, rugiendo junto a un león y dirigiendo una orquesta en el Kennedy Center, el principal complejo de artes de Washington.

Esto también abre un debate en torno a la postura que debería tener un Gobierno frente a este tipo de contenido; en algunos casos, se puede considerar que el uso de estas herramientas en ese contexto puede restar la seriedad que requieren las instituciones gubernamentales.

Se organizan “observadores de ICE”: entrenan para vigilar a los agentes y alertar a la comunidad en medio de los operativos

El Gobierno de los Estados Unidos ha desplegado numerosos agentes federales en el estado de Minnesota, gobernado por la oposición demócrata, como parte de su política antiinmigración.

La tensión se incrementó de manera considerable tras el asesinato de Nicole Renee Good a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

*Con información de AFP.

Noticias Destacadas