No hacer esto con su nevera podría estar incrementando el consumo de energía en el hogar hasta un 30 %

La nevera se ha consolidado como uno de los electrodomésticos más importantes del hogar, debido a su papel en la conservación de los alimentos dentro del entorno familiar. Sin embargo, un uso inadecuado puede traducirse en un aumento significativo del consumo de energía.

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Aunque este consumo suele depender de la eficiencia energética con la que fue diseñado el aparato, en muchos casos también está relacionado con la forma en que se utiliza, especialmente por la adopción de malas prácticas cotidianas.

De acuerdo con Kalley, el gasto energético de una nevera varía según su tamaño, antigüedad y nivel de eficiencia, pero también está directamente influido por el uso diario. Por ejemplo, una mayor capacidad implica un mayor consumo, mientras que los modelos con mejor calificación energética (A o B) tienden a consumir menos electricidad.

Asimismo, factores como la ubicación —lejos de fuentes de calor—, una temperatura interna adecuada y un mantenimiento periódico, como la limpieza de las bobinas y la verificación del sellado de la puerta, contribuyen a reducir el consumo energético.

En esa línea, la correcta instalación y configuración del electrodoméstico resultan clave. Para optimizar su funcionamiento, se recomienda ubicarlo en un lugar ventilado, dejar espacio suficiente a su alrededor, nivelarlo correctamente y comprobar que las gomas de las puertas sellen de forma adecuada.

Ahorra energía y disminuir el consumo es la prioridad de muchas personas en la actualidad. Foto: Getty Images

Otro aspecto fundamental es el ajuste de la temperatura. Lo ideal es mantener el refrigerador entre 3 °C y 5 °C, y el congelador a -18 °C. Configurar temperaturas más bajas de lo necesario incrementa el consumo sin generar beneficios adicionales.

No obstante, existe un aspecto que suele pasarse por alto: la descongelación periódica del refrigerador. Este proceso no solo ayuda a evitar un gasto innecesario de electricidad, sino que también contribuye a prolongar la vida útil del aparato.

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“Aunque muchos de estos electrodomésticos ya incorporan sistemas no frost que eliminan la necesidad de descongelarlos manualmente, todavía hay frigoríficos que no cuentan con esta tecnología. En esos casos, conviene seguir algunas recomendaciones”, explican desde la OCU.

La organización advierte que la acumulación de hielo obliga al motor a trabajar más, lo que incrementa el consumo energético y reduce la durabilidad del equipo. De hecho, señala que apenas tres milímetros de escarcha en las paredes del congelador pueden aumentar el consumo hasta en un 30 %.

Para mantener el frigorífico en óptimas condiciones, se puede seguir un proceso sencillo. En primer lugar, se debe desconectar y preparar el área colocando paños o papel absorbente alrededor, con el fin de evitar derrames de agua. Luego, se retiran los alimentos y se almacenan en bolsas térmicas.

También es recomendable extraer cajones y estantes, evitando forzarlos si están adheridos por el hielo; en ese caso, lo más prudente es esperar a que se desprendan de forma natural durante el proceso de descongelación.

La ubicación de la nevera es clave para su eficiencia. Foto: Getty Images

A medida que el hielo se derrite —un proceso que requiere paciencia— se pueden limpiar los cajones. Si el aparato cuenta con un sistema de desagüe, es conveniente utilizarlo para facilitar la evacuación del agua. Una vez eliminado el hielo, se debe limpiar el interior con jabón o con unas gotas de vinagre, y secar completamente todas las superficies antes de reinstalar las piezas.

Finalmente, se conecta nuevamente, pero se recomienda no introducir los alimentos de inmediato. Es preferible esperar unos minutos hasta que el equipo alcance la temperatura adecuada.