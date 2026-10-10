Reconocido entrenador quedó sorprendido con las nuevas ‘joyas’ de Selección Colombia: “Me encantó”

Finalizó la fecha Fifa de septiembre y octubre, donde la Selección Colombia empató con México (1-1) cayó ante Paraguay (1-0) y venció a Perú (2-0). Sin embargo, más allá de los resultados, hubo movimiento en la renovación de jugadores cafeteros.

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En concreto, Colombia encara un proceso de recambio generacional, donde ya no cuenta con referentes como James Rodríguez ni Juan Fernando Quintero, y busca caras nuevas para el proceso mundialista para 2030.

Néstor Lorenzo, entrenador cafetero, llamó a jóvenes como Juan Manuel Rengifo, Samuel Velásquez y Matías Orozco. Estos acabaron dejando muy buenas sensaciones, incluyendo a un reconocido entrenador colombiano.

Samuel Velásquez celebrando su gol con Colombia, ante Perú, en amistoso fecha Fifa. Foto: Getty Images

Alexis García: “Juan Manuel Rengifo es una revelación”

Alexis García tiene 66 años, es un reconocido entrenador con pasos por equipos como Nacional, Santa Fe y Equidad, y también lo recuerdan por su etapa como futbolista. En ella, defendió los colores de la Selección Colombia, del verde de Antioquia, y destacó por su buen juego.

Alexis García cuando se desempeñaba como técnico de La Equidad. Foto: Colprensa

Desde su experiencia, Alexis García habló con Gol Caracol y allí opinó sobre varios jugadores que dejaron buenas sensaciones en el combinado cafetero tras la última fecha Fifa.

Sobre Samuel Velásquez, dijo: “Me sorprendió gratamente. Un lateral que cuando el partido estaba cerrado, mientras Gómez abría la cancha, él por dentro agredía al rival, había puesto un pase de gol ingresando desde atrás para Yaser Asprilla”.

Respecto a Juan Manuel Rengifo, opinó: “Es una revelación, una muy grata revelación, es un socio para todos porque se junta a tocar, ubica los espacios para los que salen de atrás a hacia el arco contrario. Me encantó su juego, me parece que tiene fútbol para llegar bastante lejos”.

Finalmente, en general, sentenció: “Arcila mostró unas grandes condiciones, Durán, Viveros, me parece que todos estos muchachos hicieron un tándem especial y en el manejo de la pelota fueron bastante bastante claros, refrescante su llegada y me parece que el ‘profe’ ahí queda con un menú bastante amplio, un menú bastante exquisito para elegir bien”.