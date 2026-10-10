Radical decisión de José Mourinho tras el polémico Real Madrid vs. Villarreal: revuelo en España

Hay bastante revuelo en España luego del partido entre Real Madrid y Villarreal, este sábado 10 de octubre, por la octava fecha de LaLiga. Al final, la Casa Blanca ganó 1-0.

Tabla de posiciones en España luego de los triunfos de Real Madrid y Barcelona: fiesta culé

Polémica expulsión a Vinícius Júnior tras agredir a Saliba: escándalo en Real Madrid vs. Villarreal

Sin embargo, más allá del resultado, hubo varias polémicas arbitrales que volvieron al juego tendencia en redes sociales. Una de ellas, la expulsión a Vinícius Júnior (71′) tras haberle jalado el pelo a su rival, Nathan Saliba, previo a un gol del Real Madrid.

El árbitro del partido, Isidro Díaz de Mera, revisó la acción en el VAR y no dudó en expulsar a Vinícius Júnior. La polémica se desató en redes sociales, pues tanto la roja como el gol acabaron mermando al Real Madrid.

¡¡¡INSÓLITA SECUENCIA DE VINÍCIUS: DEL GOL A LA EXPULSIÓN!!! El brasileño marcó el segundo de Real Madrid sobre Villarreal, pero, tras la revisión en el VAR, el árbitro le mostró la ROJA por TIRARLE DEL PELO a Nathan Saliba. #LaLigaEnDSPORTS #RealMadridVillarreal https://t.co/tOElC7oInG — DSPORTS (@DSports) October 10, 2026

José Mourinho decidió no hablar con la prensa

Se esperaba que, tras la gran polémica, José Mourinho hablara con la prensa y diera su opinión al respecto. Sin embargo, el portugués no asistió a la conferencia, y dejó una polémica frase, registrada por MARCA, que causó revuelo en España.

“No hablo porque quiero sentarme en el banquillo contra Sevilla y Barcelona”, fue lo dicho por Mou y registrado en el medio referenciado.

Mourinho se ha negado a dar rueda de prensa tras el Real Madrid-Villarreal 😡 Estos son los motivos que ha dado el portugués y han comunicado desde el club 😮 #RealMadridVillarreal https://t.co/1OF9a1Oc15 — MARCA (@marca) October 10, 2026

Los medios en España reaccionaron a la decisión de Mourinho, y la registraron así:

Marca: “¡¡¡Mourinho no habla tras el partido!!!”

“José Mourinho decidió no comparecer en rueda de prensa tras el partido entre el Real Madrid y el Villarreal. Así lo ha comunicado LaLiga en el Santiago Bernabéu después de que 40 minutos después de acabar el duelo, el entrenador no se presentara en la sala de prensa del estadio madridista. Tampoco habló ningún jugador del Madrid, en lo que viene siendo una tónica habitual esta temporada”.

As: “Mourinho, ‘silenzio stampa’”

“El entrenador del Real Madrid declina comparecer ante los medios después del partido contra el Villarreal. Tampoco ha hablado en la televisión del club”.

Mundo Deportivo: “Mourinho cancela la rueda de prensa: “Quiero estar ante Sevilla y Barça”

“El técnico portugués, visiblemente nervioso durante el encuentro, vuelve a protagonizar un episodio que recuerda a su primera etapa en el banquillo blanco”.