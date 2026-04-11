Dejan fuera a Luis Díaz: este es el 11 inicial del Bayern Múnich para su partido por Bundesliga

Luis Díaz no integrará la formación titular del Bayern Múnich para el encuentro de este viernes 11 de abril frente al FC St. Pauli, programado para las 11:30 de la mañana. El guajiro corta así una racha de once titularidades consecutivas con el conjunto bávaro, distribuidas en siete compromisos de la Bundesliga y cuatro de la Champions League.

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La ausencia del atacante en el esquema inicial responde a una gestión de la nómina por parte del cuerpo técnico. El entrenador Vincent Kompany busca reducir la carga física de los futbolistas con mayor acumulación de minutos para prevenir lesiones en el tramo definitivo de la temporada.

El colombiano ya había registrado una baja reciente el pasado 21 de marzo contra el Unión Berlín, en esa ocasión debido a una sanción por acumulación de tarjetas amarillas.

Prioridad en la Champions League y rotación de nómina

El contexto del calendario deportivo es un factor determinante en esta decisión. El próximo miércoles 15 de abril, el Bayern Múnich recibirá al Real Madrid en el Allianz Arena para disputar el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League.

En el encuentro de ida, el equipo alemán obtuvo una ventaja de 2-1 con una anotación de Luis Díaz, quien finalizó una jugada colectiva para abrir el marcador en territorio español.

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Ante la relevancia del torneo continental, el cuerpo técnico ha optado por dar descanso a sus figuras principales, aprovechando que el rival de hoy, el FC St. Pauli, se ubica en la casilla 16 de la tabla, cerca de la zona de descenso.

Además de la suplencia de Díaz, destaca la ausencia en el once inicial del delantero Harry Kane, quien no partía desde el banquillo desde el pasado 10 de marzo.

Jugadores confirmados para el encuentro

Pese a las rotaciones, el equipo de Múnich mantendrá una base de jugadores habituales para asegurar el resultado en la liga local. El portero Manuel Neuer encabezará la formación, acompañado por el lateral Konrad Laimer, el mediocampista Joshua Kimmich y el extremo Michael Olise.

Con estos movimientos, el club busca mantener el equilibrio entre la competencia nacional y la preparación para el duelo ante el conjunto madrileño, donde se definirá el pase a las semifinales de Europa.