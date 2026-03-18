Carín León reunió talentos internacionales, como Silvestre Dangond, en importante festival; lo acompañaron cantantes de lujo

La Cura Fest, el festival internacional fundado por Carín León, presentó con éxito su edición inaugural, congregando a más de 70.000 asistentes a lo largo de dos jornadas históricas en la ExpoGan de Hermosillo, Sonora, posicionándose como el referente cultural más importante del noroeste de México.

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Con entradas completamente agotadas para ambas fechas, inclusive antes de que se anunciara el primer cartel de artistas, el festival materializó la visión de Carín León: que el desierto de Sonora sea escenario de un festival de talla mundial, con más de 35.000 asistentes por día.

La programación reunió a estrellas globales, así como mexicanas: el ícono del pop en español, Alejandro Sanz, presente en ambas jornadas; la cantautora puertorriqueña Kany García; el fenómeno indie-folk mexicano Kevin Kaarl; y Grupo Frontera.

El anfitrión, Carín León, fue el acto más esperado de ambas jornadas. El embajador global de la música mexicana cerró cada noche acompañado de artistas mexicanos con quienes compartió el escenario y su trayectoria: Matisse, Gabito Ballesteros, Kakalo, Grupo Frontera, Bolela, así como Kany García, Alejandro Sanz, Silvestre Dangond, Remmi Valenzuela, Los Honorables, Alex Ramirez (De Sus Profetas), Chente (Alegres de la Sierra), Luis Mexia, Pantera De La Firma, Bobby Pulido y Xavi, quienes se unieron al cantante al cierre del festival.

El impacto del festival trascendió lo musical. Los hoteles de Hermosillo registraron una ocupación del 100%; los vuelos hacia la ciudad se agotaron y la gastronomía sonorense (protagonista en las zonas de experiencia) completó la experiencia cultural.

La Cura Fest by Carín León llegó con la intención de impulsar la economía local y la cultura sonorense y los resultados de su primera edición lo confirman.

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Con La Cura Fest, Carín León se afianza como el máximo embajador de la Música Mexicana y da inicio a una serie de presentaciones que lo llevará a recorrer Estados Unidos y Canadá con su gira “Norteamérica 2026” y a convertirse en el primer artista latino en presentarse en la Sphere de Las Vegas.

La Cura Fest by Carín León ocurre en la cúspide de la carrera del múltiple ganador de los Grammys y de los Latin Grammys. Actualmente, el cantante encabeza dos de las principales listas de Billboard: Regional Mexican Airplay y Latin Airplay con La Morrita junto a Xavi.