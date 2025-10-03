Gente
Clásico de Ricky Martin renace junto a Carín León, una de las voces más poderosas de la música regional mexicana
Estos dos artistas se unieron para hacer una nueva versión de este gran sencillo.
A Medio Vivir, uno de los mayores éxitos de Ricky Martin, renace en una versión cautivadora interpretada por el icono global y uno de los mayores exponentes de la música mexicana, Carín León.
El sencillo, acompañado de su video musical, ya está disponible en todas las plataformas digitales bajo el sello Sony Music Latin.
Sin perder la esencia que convirtió a A Medio Vivir en uno de los temas más emblemáticos de la música latina, esta nueva versión ofrece un giro fresco y contemporáneo, bajo la impecable producción de Casta y Andrés Saavedra.
Ricky y Carín transmiten con profunda emoción la poderosa letra compuesta por el cantautor venezolano Franco De Vita, inspirada en el desconsuelo y la soledad que deja la pérdida de un gran amor.
El video que acompaña el lanzamiento, dirigido por Carlos Pérez, director creativo de Elastic People, recrea la atmósfera de un filme de arte.
Con un enfoque visual cargado de metáforas y conceptos intrincados, la pieza resalta la interpretación emotiva de ambos artistas, evocando belleza y poesía para reflejar la separación y la esperanza.
Gira de Ricky Martin: Ricky Martin Live
Este estreno marca el inicio de un nuevo proyecto musical del ganador de múltiples GRAMMY ® y Latin GRAMMY®, quien además se prepara para continuar con su exitosa gira internacional Ricky Martin Live.
La gira se reanudará con dos funciones totalmente agotadas en el Claro Arena de Chile los días 4 y 5 de octubre, continuará por ciudades de Australia, Europa y México, más una fecha en California y otra en Emiratos Árabes Unidos.
A continuación, todas las fechas confirmadas hasta ahora.
2025
- Australia
1 y 2 de noviembre – Rod Laver Arena, Melbourne
6 de noviembre – Entertainment Centre, Brisbane
8 de noviembre – GIO Stadium, Canberra
10 de noviembre – Qudos Bank Arena, Sídney
- Europa
13 de diciembre – Starlite, Madrid, España
16 de diciembre – Romexpo, Bucarest, Rumania
21 de diciembre – Incheba Expo Arena, Bratislava, Eslovaquia
2026
- Estados Unidos
8 de enero – Yaamava Theater, Yaamava, California
- Emiratos Árabes Unidos (EAU)
31 de enero – Saadiyat Island, Abu Dabi
- México
12 de marzo – Autódromo de Querétaro, Querétaro
14 de marzo – Estadio Fray Nano, Ciudad de México
18 de marzo – Estadio Panamericano, Guadalajara
20 de marzo – Estadio Walmart Park, Monterrey
22 de marzo – Estadio Monumental, Chihuahua
24 de marzo – Explanada Poliforum, León
28 de marzo – Parque de Béisbol Kukulcán, Mérida
Más fechas serán anunciadas próximamente.