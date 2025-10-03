Clásico de Ricky Martin renace junto a Carín León, una de las voces más poderosas de la música regional mexicana

A Medio Vivir, uno de los mayores éxitos de Ricky Martin, renace en una versión cautivadora interpretada por el icono global y uno de los mayores exponentes de la música mexicana, Carín León.

El sencillo, acompañado de su video musical, ya está disponible en todas las plataformas digitales bajo el sello Sony Music Latin.

Carin León, cantante exponente de la música regional mexicana. | Foto: Cortesía Breakfast Live

Sin perder la esencia que convirtió a A Medio Vivir en uno de los temas más emblemáticos de la música latina, esta nueva versión ofrece un giro fresco y contemporáneo, bajo la impecable producción de Casta y Andrés Saavedra.

Ricky y Carín transmiten con profunda emoción la poderosa letra compuesta por el cantautor venezolano Franco De Vita, inspirada en el desconsuelo y la soledad que deja la pérdida de un gran amor.

El video que acompaña el lanzamiento, dirigido por Carlos Pérez, director creativo de Elastic People, recrea la atmósfera de un filme de arte.

Con un enfoque visual cargado de metáforas y conceptos intrincados, la pieza resalta la interpretación emotiva de ambos artistas, evocando belleza y poesía para reflejar la separación y la esperanza.

Gira de Ricky Martin: Ricky Martin Live

Este estreno marca el inicio de un nuevo proyecto musical del ganador de múltiples GRAMMY ® y Latin GRAMMY®, quien además se prepara para continuar con su exitosa gira internacional Ricky Martin Live.

La gira se reanudará con dos funciones totalmente agotadas en el Claro Arena de Chile los días 4 y 5 de octubre, continuará por ciudades de Australia, Europa y México, más una fecha en California y otra en Emiratos Árabes Unidos.

A continuación, todas las fechas confirmadas hasta ahora.

2025

Australia

1 y 2 de noviembre – Rod Laver Arena, Melbourne

6 de noviembre – Entertainment Centre, Brisbane

8 de noviembre – GIO Stadium, Canberra

10 de noviembre – Qudos Bank Arena, Sídney

Europa

13 de diciembre – Starlite, Madrid, España

16 de diciembre – Romexpo, Bucarest, Rumania

21 de diciembre – Incheba Expo Arena, Bratislava, Eslovaquia

2026

Estados Unidos

8 de enero – Yaamava Theater, Yaamava, California

Emiratos Árabes Unidos (EAU)

31 de enero – Saadiyat Island, Abu Dabi

México

12 de marzo – Autódromo de Querétaro, Querétaro

14 de marzo – Estadio Fray Nano, Ciudad de México

18 de marzo – Estadio Panamericano, Guadalajara

20 de marzo – Estadio Walmart Park, Monterrey

22 de marzo – Estadio Monumental, Chihuahua

24 de marzo – Explanada Poliforum, León

28 de marzo – Parque de Béisbol Kukulcán, Mérida