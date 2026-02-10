Tiroteo en escuela canadiense deja 10 muertos: el presunto tirador se encuentra entre los fallecidos

Nueve personas murieron tras un tiroteo en un área del oeste de Canadá, incluyendo siete personas que fueron abatidas en una escuela secundaria y otras dos encontradas muertas en una vivienda, dijo la policía federal.

La Real Policía Montada de Canadá dijo que el incidente involucró a un “tirador activo en la escuela secundaria Tumbler Ridge” en la provincia de Columbia Británica y que “un individuo que se cree que sería el atacante también fue encontrado muerto por lo que parece ser una herida autoinfligida”.

Seis víctimas fueron localizadas muertas en la Escuela Secundaria, mientras que otra falleció en el lugar, según la Real Policía Montada de Canadá (RCMP).

Las víctimas incluyen seis personas encontradas muertas dentro de la escuela. Foto: x/@theinformant_x

Dos personas más fueron encontradas muertas en un segundo lugar, una casa, dijo la policía, en otro incidente que se cree está relacionado con el tiroteo en la escuela.

Otras 25 víctimas están siendo evaluadas y clasificadas en el centro médico local por lesiones que no ponen en peligro su vida.

En una conferencia de prensa el martes por la noche, el superintendente de la RCMP, Ken Floyd, se negó a proporcionar más información sobre el tirador o las víctimas, incluidas sus edades aproximadas o el arma utilizada, debido a la naturaleza en curso de la investigación.

En los hechos, 27 personas resultaron heridas, dos de gravedad y 25 con lesiones que no ponen en riesgo la vida, informó la RCMP en un comunicado.

Lugar donde ocurrió el tiroteo Foto: X/@theinformant_x

La policía dijo que se emitió una alerta sobre un tirador activo el martes por la tarde en la escuela secundaria de Tumbler Ridge.

Una séptima persona que fue baleada en el centro educativo falleció cuando era trasladada a un hospital.

La policía “identificó un segundo lugar que se cree está relacionado con el incidente, donde fueron halladas otras dos víctimas sin vida en una residencia”, indicó el comunicado.

Medios canadienses han reportado que la persona que disparó era una mujer, pero el pronunciamiento de la Real Policía Montada no incluye ningún detalle al respecto.

“Esta fue una situación de evolución rápida y dinámica; la veloz cooperación de la escuela, de los equipos de socorro y de la comunidad jugó un papel fundamental en nuestra respuesta”, dijo en un comunicado Ken Floyd, comandante del distrito norte de la RCMP.

Al menos 10 personas murieron y otras 30 resultaron heridas. Foto: x/@therealmrbench

“Este ha sido un día increíblemente difícil y emotivo para nuestra comunidad”, agregó.

Tumbler Ridge está más de 1.100 kilómetros al norte de Vancouver, la ciudad más grande de Columbia Británica.

Con información de AFP*