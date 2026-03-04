¿Cuál es el país con más petróleo en el mundo en 2026?

En medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente, el mercado energético mundial vuelve a centrar su atención en los países que concentran las mayores reservas de petróleo.

Los recientes ataques contra instalaciones petroleras en la región y el riesgo de interrupciones en rutas clave para el transporte de crudo han impulsado un nuevo aumento en los precios internacionales del petróleo, reavivando el interés global por los recursos energéticos.

A este escenario se suma la captura del venezolano Nicolás Maduro, un hecho que vuelve a situar a Venezuela en el centro de la conversación internacional, en un momento en el que el país posee una de las mayores reservas probadas de crudo del planeta.

En este contexto, los datos más recientes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) permiten identificar qué naciones concentran la mayor cantidad de petróleo en el mundo.

El siguiente ranking, basado en reservas probadas, muestra cuáles son los países con más petróleo según las cifras más actualizadas del organismo (2025).

Venezuela

El país latinoamericano posee las mayores reservas de petróleo del mundo. Según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), cuenta con 303.220 millones de barriles de crudo, lo que equivale a cerca del 19 % de las reservas globales.

Pese a ello, su producción es relativamente baja, con cerca de un millón de barriles. Con ese ritmo de extracción, se estima que sus reservas podrían alcanzar para unos 885 años.

Arabia Saudita

El país árabe es el segundo con las mayores reservas de petroleo. Según la OPEP, tiene 267.230 millones de barriles de crudo en sus reservas.

De igual forma, es considerado el segundo mayor productor a nivel mundial con más de 10 millones de barriles producidos de forma mensual. De esta forma, sus reservas estarán vigentes por 89 años.

Irán

Los datos de la OPEP muestran que este país musulmán cuenta con reservas probadas de 208.600 millones de barriles de petroleo. De este modo, se convierte en un actor clave en la producción petrolera a nivel mundial.

Se estima que su producción mensual es de aproximadamente cuatro millones de barriles. Sin embargo, se ha visto reducida por las sanciones impuestas por Estados Unidos desde 2018.

Irak

El país de Oriente Medio cuenta con reservas de petróleo suficientes para aproximadamente 127 años. Según la OPEP, posee 185.223 millones de barriles de crudo, lo que lo ubica como el cuarto país con mayores reservas del mundo. Actualmente, su producción ronda los 4,5 millones de barriles mensuales.

Canadá

Ubicado en Norteamérica, Canadá es el quinto país con más reservas de petróleo del mundo. Con 171.000 millones de barriles de crudo, se posiciona como un actor clave en la producción energética global.

Actualmente produce cerca de 5,5 millones de barriles al mes, y con ese ritmo de extracción se estima que sus reservas podrían durar alrededor de 97 años.