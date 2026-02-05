Estados Unidos

Tiroteo en Chicago: se registraron más de 50 disparos; las personas que fueron atacadas viajaban con su bebé

En Auburn Gresham se registró un aparatoso tiroteo que acabó con la vida de una mujer en presencia de su bebé.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

5 de febrero de 2026, 2:33 p. m.
Tiroteo registrado en Chicago.
Tiroteo registrado en Chicago. Foto: Red social X

La preocupación en Estados Unidos sigue creciendo a raíz de los hechos violentos que han tenido lugar en el territorio nacional.

En la ciudad de Chicago, específicamente en Auburn Gresham, varias personas armadas descendieron de un vehículo rojo para abrir fuego contra una pareja que viajaba con su bebé.

En medio de las trágicas escenas, el carro en el que iba esta pareja se estrelló contra otro vehículo que se encontraba en las inmediaciones del lugar. Luego de eso, los atacantes se dirigieron hacia el vehículo para seguir disparando y, de esa manera, buscar ultimar a la ya atacada pareja.

Hallan muerto al sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown, tras intensa búsqueda nacional

Gina Ayres, de 26 años, quien viajaba en el vehículo atacado, fue impactada en múltiples ocasiones por las balas. Tras el suceso, fue trasladada al centro asistencial Little Company of Mary, donde fue declarada fallecida.

Estados Unidos

Alivios para los inmigrantes en EE. UU.: decisiones judiciales en contra de ICE y Donald Trump matiza el tono contra los extranjeros

Estados Unidos

El caso Nancy Guthrie llega a la Casa Blanca: Trump ordena el despliegue total de las fuerzas federales

Estados Unidos

Super Bowl 2026: comerciales que se roban el show antes del partido

Estados Unidos

Helicóptero policial cae en Flagstaff, Arizona, durante respuesta a tiroteo; autoridades investigan

Estados Unidos

Estados Unidos e Irán confirman conversaciones nucleares, mientras Trump lanza una advertencia y aumenta la presión militar en la región

Estados Unidos

“La libertad de Cuba está cada vez más cerca”: María Elvira Salazar pronostica el fin del régimen bajo el gobierno de Trump

Estados Unidos

Videos muestran cómo fueron arrastradas por el mar casas en la costa de Carolina del Norte en medio del clima extremo

Deportes

Esto dicen en la prensa internacional por el nuevo equipo de James Rodríguez: “Con diferencia”

x
Escena de los hechos. Foto: Red social X

El hombre que conducía el vehículo acribillado tiene 27 años y recibió heridas en un brazo y también en un glúteo. A pesar de estar en medio de toda esta dramática situación, fue trasladado al Christ Hospital y se encuentra estable.

El bebé, que también se encontraba en el vehículo en la parte trasera, afortunadamente no sufrió heridas de ningún tipo.

En este momento, las investigaciones todavía se siguen llevando a cabo para determinar a los posibles culpables de este doloroso hecho. Según algunos reportes, se habrían realizado más de 50 disparos, lo que da muestra de la magnitud de lo que tuvieron que vivir estas personas al ser atacadas.

Este no es un hecho aislado, pues recientemente Estados Unidos ha tenido que vivir situaciones similares que han generado conmoción nacional.

El caso del tiroteo en la Universidad de Brown fue uno que paralizó al país norteamericano, en el que dos personas murieron y otras nueve resultaron heridas. El gobernador de Rhode Island, afectado por los hechos ocurridos en la universidad, escribió a través de sus redes sociales:

“Como padre que ha enviado a sus hijos a la universidad, solo puedo imaginar cómo se sienten las familias en este momento. Y quiero asegurarles que la seguridad y el bienestar de sus hijos y de todos los habitantes de Rhode Island son mi prioridad”.

Consternado por lo sucedido en la Universidad de Brown, gobernador Dan McKee ordena revisión exhaustiva de los planes de seguridad escolar

El confeso responsable de este hecho se encontró muerto tiempo después en una bodega de almacenamiento en Salem, un pueblo ubicado en el estado de Nuevo Hampshire, tras que el FBI anunciara una recompensa de 50.000 dólares por información que permitiera dar con el responsable.

Más de Estados Unidos

x

Tiroteo en Chicago: se registraron más de 50 disparos; las personas que fueron atacadas viajaban con su bebé

Donald Trump y un agente del ICE

Alivios para los inmigrantes en EE. UU.: decisiones judiciales en contra de ICE y Donald Trump matiza el tono contra los extranjeros

Trump ordena el despliegue total de las fuerzas federales para resolver el caso de Nancy Guthrie, madre de la periodista Savannah Guthrie

El caso Nancy Guthrie llega a la Casa Blanca: Trump ordena el despliegue total de las fuerzas federales

Los anuncios del Super Bowl 2026 capturan la atención con creatividad, estrellas y momentos memorables.

Super Bowl 2026: comerciales que se roban el show antes del partido

El helicóptero policial se estrelló mientras brindaba apoyo aéreo a un operativo por un tiroteo en Flagstaff.

Helicóptero policial cae en Flagstaff, Arizona, durante respuesta a tiroteo; autoridades investigan

El escenario se tensó luego de que Estados Unidos dejara abierta la opción militar.

Estados Unidos e Irán confirman conversaciones nucleares, mientras Trump lanza una advertencia y aumenta la presión militar en la región

María Elvira Salazar

“La libertad de Cuba está cada vez más cerca”: María Elvira Salazar pronostica el fin del régimen bajo el gobierno de Trump

x

Videos muestran cómo fueron arrastradas por el mar casas en la costa de Carolina del Norte en medio del clima extremo

x

Crisis en los medios estadounidenses: The Washington Post cierra departamentos y hace despidos masivos

x

Wizards hacen el movimiento de la temporada con Anthony Davis en la NBA: intercambian un jugador a cambio de ocho

Noticias Destacadas