La preocupación en Estados Unidos sigue creciendo a raíz de los hechos violentos que han tenido lugar en el territorio nacional.

En la ciudad de Chicago, específicamente en Auburn Gresham, varias personas armadas descendieron de un vehículo rojo para abrir fuego contra una pareja que viajaba con su bebé.

En medio de las trágicas escenas, el carro en el que iba esta pareja se estrelló contra otro vehículo que se encontraba en las inmediaciones del lugar. Luego de eso, los atacantes se dirigieron hacia el vehículo para seguir disparando y, de esa manera, buscar ultimar a la ya atacada pareja.

Hallan muerto al sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown, tras intensa búsqueda nacional

Gina Ayres, de 26 años, quien viajaba en el vehículo atacado, fue impactada en múltiples ocasiones por las balas. Tras el suceso, fue trasladada al centro asistencial Little Company of Mary, donde fue declarada fallecida.

Escena de los hechos. Foto: Red social X

El hombre que conducía el vehículo acribillado tiene 27 años y recibió heridas en un brazo y también en un glúteo. A pesar de estar en medio de toda esta dramática situación, fue trasladado al Christ Hospital y se encuentra estable.

El bebé, que también se encontraba en el vehículo en la parte trasera, afortunadamente no sufrió heridas de ningún tipo.

En este momento, las investigaciones todavía se siguen llevando a cabo para determinar a los posibles culpables de este doloroso hecho. Según algunos reportes, se habrían realizado más de 50 disparos, lo que da muestra de la magnitud de lo que tuvieron que vivir estas personas al ser atacadas.

Broad daylight SHOOTING in Chicago — 2 wounded, 1 CRITICALLY



There was BABY in back seat, thankfully not harmed — ABC7



50+ shots fired pic.twitter.com/jWNlcFkRWf — RT (@RT_com) February 4, 2026

Este no es un hecho aislado, pues recientemente Estados Unidos ha tenido que vivir situaciones similares que han generado conmoción nacional.

El caso del tiroteo en la Universidad de Brown fue uno que paralizó al país norteamericano, en el que dos personas murieron y otras nueve resultaron heridas. El gobernador de Rhode Island, afectado por los hechos ocurridos en la universidad, escribió a través de sus redes sociales:

“Como padre que ha enviado a sus hijos a la universidad, solo puedo imaginar cómo se sienten las familias en este momento. Y quiero asegurarles que la seguridad y el bienestar de sus hijos y de todos los habitantes de Rhode Island son mi prioridad”.

Consternado por lo sucedido en la Universidad de Brown, gobernador Dan McKee ordena revisión exhaustiva de los planes de seguridad escolar

El confeso responsable de este hecho se encontró muerto tiempo después en una bodega de almacenamiento en Salem, un pueblo ubicado en el estado de Nuevo Hampshire, tras que el FBI anunciara una recompensa de 50.000 dólares por información que permitiera dar con el responsable.