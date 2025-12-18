Estados Unidos

Hallan muerto al sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown, tras intensa búsqueda nacional

En el tiroteo, dos estudiantes perdieron la vida y otros resultaron heridos.

El sospechoso fue identificado como Claudio Valente, que fue hallado muerte el jueves 18 de diciembre.
El sospechoso fue identificado como Claudio Valente, que fue hallado muerte el jueves 18 de diciembre. Foto: Tomada de WCVB

Las autoridades de Estados Unidos encontraron este jueves, 18 de diciembre, muerto al sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown, en una bodega de almacenamiento en Salem, un pueblo en el estado de Nuevo Hampshire.

Según la rueda de prensa, las autoridades indicaron que este habría fallecido hace días, por, presuntamente, una herida de bala autoinfligida.

El jefe de la policía de la ciudad de Providence, Óscar Pérez, reveló que el tirador era Claudio Manuel Neves Valente, un estudiante de 48 años —al parecer proveniente de Portugal—, de la misma universidad donde abrió fuego y quien fue admitido para cursar una maestría en Física.

En medio de la conferencia de prensa, en la que participó el alcalde, Brett Smiley; el gobernador de Rhode Island, Daniel McKee; el jefe de la policía; y otros miembros de las autoridades de emergencia, aprovecharon para ofrecer sus condolencias a las familias de las víctimas y agradecer por los esfuerzos de los agentes, quienes lograron seguir las pistas para dar con el paradero del tirador.

Dos estudiantes perdieron la vida en medio del tiroteo del pasado sábado 13 de diciembre. Foto: Boston Globe via Getty Images

Decenas de agentes policiales estaban esta noche del jueves a las afueras de una unidad de almacenamiento en Salem, Nueva Hampshire, por lo que estaban a punto de proceder con el allanamiento, de acuerdo con los videos que ha compartido la prensa de Estados Unidos.

Actualización del caso de la Universidad de Brown: nuevas pistas del responsable del tiroteo. La institución ya respondió

El fiscal general del estado, Peter Neronha, detalló que la policía encontró a Valente con una cartera, dos armas de fuego y evidencia que coincidía con la escena del crimen. También indicó que una persona acudió a la policía local con información que “dejó este caso al descubierto”.

“Esa persona nos condujo al auto, lo que nos llevó al nombre, lo que nos llevó a las fotografías de ese individuo que alquiló el auto, que coincidían con la ropa de nuestro tirador aquí en Providence, que coincidía con la cartera que vemos aquí en Providence”, dijo Neronha.

Las investigaciones para determinar las posibles causas del tiroteo siguen en pie.

La policía siguió las pistas durante una semana. Foto: Boston Globe via Getty Images

Dos fuentes cercanas a los hechos le confesaron al medio CNN que los agentes ubicaron al hombre dentro de un almacén en Salem, Nuevo Hampshire, y encontraron a las afueras un carro con matrícula que se vinculaba con el sospechoso.

Consternado por lo sucedido en la Universidad de Brown, gobernador Dan McKee ordena revisión exhaustiva de los planes de seguridad escolar

Este jueves, más temprano, la policía identificó a una persona de interés y emitió una orden de arresto nacional, pese a que no se reveló la identidad del hombre.

El pasado sábado, 13 de diciembre, un hombre disparó en contra de los estudiantes del edificio de ingeniería de la Universidad de Brown mientras estos estaban en exámenes finales.

En el tiroteo fallecieron dos alumnos, y otras nueve personas resultaron heridas. Desde entonces, las autoridades del estado de Rhode Island han compartido imágenes de cámaras de seguridad que captaron al sospechoso.

La policía y los líderes estatales lamentaron la muerte de los alumnos y expresaron sus condolencias a las familias. Foto: Boston Globe via Getty Images

Dos días después, un recién galardonado profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) fue asesinado a tiros en su casa, cerca al campus, y a 80 kilómetros de la universidad de Rhode Island. Las autoridades nacionales están investigando si hay alguna relación entre los dos crímenes.

La víctima de esta segunda tragedia fue identificado como Nuno F.G. Loureiro —de 47 años—, un prestigioso profesor y científico.

Mientras los agentes estaban a las afueras de la bodega en Salem, instaron a los residentes de la zona que estuvieran atentos a las personas que se conglomeraran en el lugar, y que notificaran de inmediato si alguien parecía estar “fuera de lugar” o si eran desconocidos “en el área o que se comporten de una manera que parezca inusual o sospechosa”.

