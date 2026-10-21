Javier Milei pide “sacar a patadas” a Pedro Sánchez del poder, a quien califica de “impresentable dictador”

El presidente de Argentina, Javier Milei, arremetió contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante un evento en Madrid. En un discurso, pidió a los españoles “sacar a patadas a los socialistas” del poder y al líder del PSOE lo calificó de “impresentable dictador”. Todo a semanas de las elecciones españolas programadas para el 29 de noviembre.

Las declaraciones se dieron durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, donde sostuvo que “es una deuda de honor que tienen con su propia sangre: sacar a los socialistas a patadas”, afirmó Milei ante los asistentes, que respondieron con aplausos. El argentino había presentado previamente a España como la “cuna del liberalismo” y criticado el legado del socialismo en América Latina.

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En su intervención, sostuvo que miles de argentinos emigraron a España por la falta de oportunidades en su país. “España ha sabido acoger a cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria y falta de futuro, fruto del siniestro socialismo del siglo XXI, su sucursal Argentina, que es el kirchnerismo y que ustedes padecen regularmente con el impresentable dictador de Pedro Sánchez”, declaró.

El presidente de Argentina, Javier Milei, pronuncia un discurso durante la clausura del Foro Económico de Madrid, evento patrocinado por una plataforma de criptomonedas, en Madrid el 8 de junio de 2025. (Foto de OSCAR DEL POZO / AFP) Foto: AFP

Milei también justificó su respaldo a figuras de la derecha española, entre ellas Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y Santiago Abascal, líder de Vox. “Soy amigo de Santiago Abascal y soy amigo de Isabel Díaz Ayuso y creo que tienen ideas sanas y positivas para sacar a España de la decadencia”, aseguró.

“Por eso los visito, porque mi compromiso y mi amor hacia España hacen que apoye a aquellos que van a generar mayor bienestar a esos españoles”, añadió.

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El mandatario argentino descartó reunirse con Sánchez durante su séptima visita a España y volvió a lanzar acusaciones contra él. “Cuando vengo a España, no voy a ir a ver a un delincuente ladrón como Pedro Sánchez, porque no estoy dispuesto a tener que coserme los bolsillos para no salir expoliado”, dijo.

El presidente de España, Pedro Sánchez y el presidente de Argentina, Javier Milei. Foto: Getty Images

Milei también cuestionó las medidas de regulación del mercado de vivienda y resumió su postura frente a la intervención estatal con una frase: “Donde mete el Estado la mano, lo pudre”. Luego añadió: “Mi lucha es contra los liberticidas. (...) Acá tienen uno y a ese lo voy a enfrentar porque ese les va a arruinar la vida”.

El presidente argentino también afirmó que los inmigrantes pueden generar más gastos públicos que ingresos fiscales y sostuvo que esto obliga a aumentar los impuestos a la población productiva. “Por eso, siempre recuerden, no hay empatía ni solidaridad alguna detrás de las medidas socialistas. Solo hay ansia de poder”, señaló.

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La visita coincidió con una respuesta del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que desplegó una lona en la fachada de su sede madrileña con el mensaje: “Hola, Milei. Los zurdos y zurdas, te damos la bienvenida a España, el país que más crece de Europa”.