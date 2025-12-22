Confidenciales

Contraloría dice que contratos por luces navideñas en Pereira cumple lo establecido por la ley

La revisión se dio tras varias denuncias de congresistas.

Redacción Confidenciales
22 de diciembre de 2025, 6:50 p. m.
Luces navideñas. Imagen de referencia.
Luces navideñas. Imagen de referencia. Foto: Getty Images

La Contraloría General de la República dio a conocer que, luego de una revisión exhaustiva a los alumbrados navideños en Pereira, determinó que la instalación programada para 2025 fue ejecutada conforme a lo estipulado por el concesionario.

Pereira reduce su desempleo y se ubica entre las cuatro ciudades de Colombia con mejores indicadores

Dicha verificación se dio luego de que varios congresistas del departamento alertaran a la entidad, que actuó mediante la Intervención Funcional Excepcional; concluyó que el contrato de concesión para la modernización se encuentra ajustado a la normatividad vigente.

“Yo tengo que hablar es con hechos, ustedes recuerdan que algún día les dije: el gran hallazgo es que no hay hallazgos; hoy, con documento en mano, les digo que el gran hallazgo es que todo el proceso del contrato de alumbrado público y navideño está ajustado a la Ley, ya no dicho por mí, sino por la Contraloría General de la República, entonces el gran hallazgo es que no hay hallazgos” precisó el alcalde Mauricio Salazar.

