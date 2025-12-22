Contraloría dice que contratos por luces navideñas en Pereira cumple lo establecido por la ley

La Contraloría General de la República dio a conocer que, luego de una revisión exhaustiva a los alumbrados navideños en Pereira, determinó que la instalación programada para 2025 fue ejecutada conforme a lo estipulado por el concesionario.

Dicha verificación se dio luego de que varios congresistas del departamento alertaran a la entidad, que actuó mediante la Intervención Funcional Excepcional; concluyó que el contrato de concesión para la modernización se encuentra ajustado a la normatividad vigente.

“Yo tengo que hablar es con hechos, ustedes recuerdan que algún día les dije: el gran hallazgo es que no hay hallazgos; hoy, con documento en mano, les digo que el gran hallazgo es que todo el proceso del contrato de alumbrado público y navideño está ajustado a la Ley, ya no dicho por mí, sino por la Contraloría General de la República, entonces el gran hallazgo es que no hay hallazgos” precisó el alcalde Mauricio Salazar.