Pereira reduce su desempleo y se ubica entre las cuatro ciudades de Colombia con mejores indicadores

Pereira continúa consolidándose como una de las ciudades con mejor comportamiento laboral en el país. Según el más reciente reporte de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE, correspondiente al trimestre móvil agosto–octubre de 2025, el área metropolitana registró una disminución significativa en su tasa de desempleo, que pasó de 11,6% en 2024 al 7,3% en 2025. Con este resultado, el territorio avanzó del sexto al cuarto lugar entre las ciudades con menor desocupación en Colombia, un hecho que refleja la recuperación económica y la ampliación de oportunidades laborales en la región.

Durante el periodo analizado, 36.532 personas adicionales ingresaron al mercado laboral, un comportamiento que evidencia un entorno económico más dinámico y mayor capacidad del tejido empresarial para generar empleo formal. Las autoridades locales consideran que el fortalecimiento de la articulación público–privada ha sido un factor determinante para este avance.

Mauricio Salazar, alcalde de Pereira. | Foto: Alcaldía de Pereira

El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, destacó que los resultados responden al trabajo conjunto entre los diferentes sectores productivos. Señaló que la confianza empresarial y el compromiso de emprendedores y trabajadores han permitido que la ciudad mantenga una tendencia sostenida a la baja en materia de desocupación. Añadió que la administración continuará impulsando acciones para consolidar este ritmo de crecimiento y ampliar las oportunidades para los habitantes.

De acuerdo con el DANE, la ciudad también mostró una reducción en la tasa de desempleo individual, que pasó de 10,9 a 7,9%, lo que representa 19.799 personas ocupadas adicionales frente al mismo trimestre del año anterior. Este comportamiento confirma que el mercado laboral local continúa fortaleciéndose y ampliando su capacidad para absorber mano de obra.

Otro indicador relevante es el de la informalidad. Pereira se ubicó como la quinta ciudad con menor proporción de trabajadores informales en el país, un resultado que sugiere que la generación de empleo no solo ha aumentado, sino que lo ha hecho con mejores condiciones de estabilidad y protección social.

Cristian Toro, secretario de Desarrollo Económico, destacó que la ciudad logró posicionarse en el top cinco nacional en menor tasa de desocupación, pese a que al inicio de la administración la cifra alcanzaba el 14,6%. Resaltó que la región no solo redujo la desocupación, sino que lo hizo de manera significativa en comparación con el año inmediatamente anterior.

Panorámica de la ciudad Pereira | Foto: Getty Images/iStockphoto

El sector empresarial también valoró el comportamiento del mercado laboral. Juan Pablo Moreno, representante de Hecho en Pereira, afirmó que la articulación institucional ha sido clave para abrir nuevos mercados, fortalecer capacidades y consolidar procesos que han permitido generar empleo. Señaló que el acompañamiento de la administración ha sido determinante para impulsar el crecimiento de las empresas locales.

Desde el sector del gastroentretenimiento, Andrés Valencia, presidente de Asobares Risaralda, afirmó que las cifras muestran un avance importante para la ciudad. Indicó que el turismo y la oferta gastronómica viven un crecimiento sostenido y destacó la importancia de mantener la articulación entre el sector privado y las autoridades para seguir consolidando oportunidades laborales.