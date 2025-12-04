Mauricio Salazar, alcalde de Pereira, asegura que la ciudad se consolida como una de las de menor desempleo en Colombia

El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, señaló que la ciudad ha venido teniendo un progreso en los dos últimos años en cuando a ocupación de personas con trabajos formales.

Según un comunicado de la Alcaldía, se ha logrado posicionar a Pereira como la cuarta ciudad con menor desempleo de Colombia, pasando del 14,6% al 7,3% en su tasa de desocupación.

Se argumenta que esas cifras se han logrado por la articulación entre el sector privado, el aparato productivo, la academia y la Alcaldía de Pereira y que eso ha generado los resultados positivos.

El alcalde Salazar se basa en el más reciente reporte de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del Dane. Asegura que la Semana Santa, las festividades y el aniversario de la ciudad han sido estrategias de dinamización económica, turística, y de generación del empleo que han ayuda a la capital de Risaralda.

“Las Fiestas de la Cosecha 2025 dejaron una económica récord de más de $75.296 millones para la ciudad, triplicando las ganancias con respecto al 2023, aparte del crecimiento en la ocupación hotelera que alcanzó el 77,13 % y una asistencia de 434.800 personas”, dijo el alcalde.

Según Salazar, el desfile del Carnaval de la Cosecha, generó más de $12.915 millones de ingresos para la ciudad.

Salazar destacó que esta reducción sostenida en la tasa de desempleo es posible gracias a la articulación entre el sector público y privado. “El compromiso del aparato productivo de Pereira ha sido fundamental para que hoy tengamos cifras de desempleo históricamente bajas. Cada empresa, emprendedor y trabajador aportó a este logro colectivo. Desde la Alcaldía seguiremos impulsando acciones que mantengan este crecimiento y generen más y mejores oportunidades para todos los pereiranos”, señaló.

Durante este periodo, 36.532 personas adicionales ingresaron al mercado laboral, evidencia clara del entorno económico más competitivo y de la confianza del sector productivo en la ciudad.

El área metropolitana también se ubicó como la quinta con menor informalidad laboral en Colombia, lo que refleja mejoras en condiciones laborales, estabilidad y protección social para los trabajadores, consolidando una economía más sólida y sostenible.

Actualmente, la región cuenta con 323.000 personas ocupadas, especialmente en los siguientes sectores:

Comercio y reparación de vehículos: 69.000 ocupados.

Industrias manufactureras: 45.000 ocupados.