Más de 300 niños, niñas y adolescentes wayú reciben atención en feria liderada por la Procuraduría en La Guajira

Por medio de una articulación con entidades del sector de la salud, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICFB), la Procuraduría General de la Nación lideró una feria de servicios institucionales en el municipio de Manaure, en el departamento de La Guajira.

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Dentro del transcurso de esta colaboración, que se realizó en la ranchería Siria, un total de 300 niños, niñas y adolescentes, junto con madres gestantes y lactantes del pueblo Wayú, fueron atendidos por las entidades correspondientes con el objetivo de garantizarles el acceso a sus derechos fundamentales y a la oferta estatal.

“Se brindó atención integral a la población, facilitando el acceso a servicios de identificación, salud, nutrición, prevención de violencias, educación, formación y orientación migratoria”, comentó la delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer, la doctora María Fernanda Rangel.

A través de esta estrategia, la Procuraduría, en articulación con las demás entidades participantes, ha llevado a cabo un total de cuatro ferias de servicios en el departamento de La Guajira.

Entre las jornadas destacadas, una se realizó del 19 al 21 de febrero de 2026 en el municipio de Uribia, donde las entidades lideraron espacios de atención y prestación de servicios dirigidos a la ciudadanía que habita en esos territorios. Asimismo, el pasado 26 de marzo se desarrolló otra feria en el corregimiento de Carrizal, ampliando la cobertura institucional de esta zona.

Durante el desarrollo de estas ferias, se ha expandido el acceso a servicios esenciales de indígenas de la comunidad Wayú, llegando hasta el momento a aproximadamente 3.000 niños, niñas, adolescentes y madres gestantes y lactantes.

“La estrategia hace parte de la agenda institucional y se enmarca en el cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017 y el Auto 118 de 2025 de la Corte Constitucional, orientados a la protección de los derechos fundamentales de la infancia y adolescencia de las comunidades indígenas”, agregó Rangel.

Beneficios adicionales para la comunidad Wayú por parte de diversas entidades

La feria de servicio que lidera la Procuraduría también presenta otros beneficios para los indígenas de la comunidad. Dentro de lo desarrollado por la Registraduría Nacional, en donde estuvo presente el registrador nacional Hernán Penagos, se realizaron jornadas de registro civil e identificación para los jóvenes, niños y niñas de la comunidad indígena.

En el transcurso de estas ferias se realizó un total de 959 trámites; 895 de estos fueron documentos de identidad (467 registros civiles de nacimiento, 379 tarjetas de identidad y 49 cédulas de ciudadanía), mientras que 64 trámites de plena identidad permiten validar que los ciudadanos que vayan a tramitar por primera vez su documento no lo hayan hecho anteriormente.

“Mediante la articulación interinstitucional y el despliegue de jornadas en territorio, la Registraduría ha avanzado en el cierre de brechas en materia de subregistro de identificación y continuará impulsando acciones para garantizar el acceso efectivo al registro civil y a la identificación de la población wayú”, concluyó el registrador nacional Hernán Penagos.