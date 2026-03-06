Gobierno entregó obras de acceso a agua potable que beneficiarán a 500 personas de comunidades indígenas amazónicas

En el marco de las políticas públicas del Gobierno nacional, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio reveló detalles de la entrega de varias obras que permitirán a las comunidades indígenas tener acceso a agua potable.

De acuerdo con esa cartera, se podrán beneficiar más de 500 personas de la comunidad indígena amazónica: “Esta entrega consta de 114 sistemas de abastecimiento de agua (42 en casas tipo nucleadas y 72 tipo dispersas), los cuales benefician a tres comunidades que anteriormente consumían agua directamente de la recolección de agua lluvia, sin tratamiento”.

“Hoy, 489 personas gozan de agua para consumo humano, lo que ha disminuido las enfermedades gastrointestinales producidas por el consumo de agua contaminada. La directora de Política y Regulación, Natasha Garzón, explicó que en la comunidad de Lagarto Cocha se benefician 180 habitantes con la construcción de 14 soluciones de abastecimiento nucleadas y 27 sistemas familiares de cosecha de agua dispersos”, recalcó el ministerio por medio de un comunicado.

Polémica por patrullera que agredió a su superior porque no tenía el cabello arreglado llamó la atención de Francia Márquez

Asimismo, expresó: “El primer sistema consta de un tanque comunitario de agua de 10.000 litros, pozo subterráneo, caseta de bombeo, redes de impulsión, redes de distribución y sistemas individuales de almacenamiento de 500 litros. El segundo se trata de un Sistema de Captación de Agua de Lluvia (SCALL) para cada vivienda, con cosecha de agua dispersa de 4.000 litros”.

“La comunidad cuenta con 28 soluciones de abastecimiento nucleadas que constan de un tanque de agua comunitario de 20.000 litros, pozo subterráneo, caseta de bombeo, redes de impulsión, redes de distribución, sistemas individuales de almacenamiento de 500 litros y 12 sistemas familiares de cosecha”, puntualizó.