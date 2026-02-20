Carta del alcalde de Santa Marta al presidente Petro: “Solucionaremos el déficit histórico de agua potable”

El acceso al agua potable es una deuda histórica con Santa Marta. Durante años, la capital del Magdalena ha carecido de inversión y soluciones sostenibles, especialmente en sus zonas más marginales. Motivado por esta realidad, Carlos Pinedo, alcalde de la ciudad, envió una carta al presidente Gustavo Petro para extenderle una invitación a seguir trabajando de manera articulada en un “proyecto que solucione el déficit histórico de agua potable”.

El proyecto de la planta desalinizadora de Pozos Colorados, que conectará las plantas que ya operan en la ciudad, beneficiará tanto a los habitantes del sur como del norte de Santa Marta. Por eso, el alcalde Pinedo hizo algunas precisiones sobre las declaraciones que recientemente dio el Presidente en relación a esta iniciativa.

Pinedo indicó que el lote fue escogido y donado por el Gobierno nacional después varias mesas de trabajo en las que, durante 14 meses, participaron ministros, viceministros, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Agencia Nacional de Infraestructura, el Departamento Nacional de Planeación, entre otras entidades.

Asimismo, resaltó que la construcción de la planta en Pozos Colorados servirá para abastecer a toda la ciudad y no solo a un sector en específico. “Al entrar en servicio la planta desalinizadora, el agua que hoy abastece al sur, desde la Planta el Roble, se conectará a la Planta de Mamatoco para atender a los barrios del norte de la ciudad, quedando abastecidos con agua potable norte y sur de Santa Marta”, aseguró Pinedo.

En su carta, el mandatario distrital subrayó que la planta desalinizadora del sur se convertirá, además, en la segunda planta más grande de América Latina, con una producción estimada de 600 litros por segundo, ampliando así la cobertura del sistema y garantizando el acceso a agua potable para la población más necesitada.

Carlos Pinedo Cuello, alcalde de Santa Marta. Foto: Alcaldía de Santa Marta - API

Es un proyecto que genera esperanza a todos los samarios. El alcalde explicó en su misiva que, al no favorecer a ningún sector en particular, beneficiará a miles de familias vulnerables de barrios como La Paz, Cristo Rey, Vista Hermosa, Ayapel, Aeromar, Don Jaca, entre otros, que hoy tienen acceso a agua potable apenas una vez por semana.

“Y no solo se beneficiarán los barrios del sur, sino también los del norte y noroccidente: Cantilito, Garagoa, Once de Noviembre, Bonda, Timayuí, Los Alpes, Fundadores, Villa Dania, entre otros. Además, gracias a la cantidad de agua que generará la planta, se incrementará la capacidad del sistema actual y la cobertura será mayor”, aseguró Pinedo.

Invitación al presidente Petro

El alcalde invitó al jefe de Estado a participar en el acto en el que se pondrá la primera piedra que dará inicio a la construcción de la Planta de El Curval. Este proyecto será liderado por la administración distrital y se ejecutará con recursos propios. La inversión asciende a los 800 mil millones de pesos.

Esta iniciativa hace parte del plan de choque proyectado por el Distrito y busca mejorar la distribución de agua potable en más de 35 barrios, ubicados entre el sector de El Curval y Mamatoco.

“El Gobierno de Carlos Pinedo Cuello sigue avanzando con pasos firmes, gracias al compromiso colectivo por construir soluciones sostenibles y generar oportunidades reales que transforman positivamente la vida de sus habitantes”, advirtieron desde la Alcaldía.

*Contenido elaborado con el apoyo de la Alcaldía de Santa Marta.