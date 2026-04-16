Este domingo 19 de abril se llevarán a cabo elecciones atípicas de alcaldes en Sitionuevo, Magdalena, y Concepción, Santander

Para este próximo domingo 19 de abril, la Registraduría Nacional del Estado Civil estará acompañando las jornadas electorales atípicas para escoger a los próximos alcaldes de los municipios de Sitionuevo (Magdalena) y Concepción (Santander)

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La entidad comenta que un total de 27.083 ciudadanos se encuentran habilitados para el fin de semana para poder ejercer su derecho al voto. Durante el transcurso de las elecciones, serán instaladas 77 mesas de votación, las cuales estarán distribuidas en 12 puestos.

La jornada electoral en el municipio de Sitinuevo, ubicado en el departamento de Magdalena, será realizada con base en el Decreto 207 del 23 de febrero de 2026, el cual fue expedido por la gobernadora de Magdalena. En Concepción, que se encuentra en el departamento de Santander, se realizará bajo el Decreto 100 del 23 de febrero de 2026, expedido por el gobernador de Santander, tras la declaratoria de nulidad de ambos actos de elección.

Cabe mencionar que la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró nula la elección del señor Alfredo Antonio Navarro Manga como alcalde de Sitionuevo por haber incurrido en la prohibición de doble militancia bajo la modalidad de apoyo. Las mismas razones derivaron en la anulación de Eduar Abril Borrero, quien había sido designado como alcalde de Concepción.

Elecciones en Sitionuevo (Magdalena)

Dentro de las elecciones atípicas en el municipio de Sitionuevo, se tendrá a disposición un total de 59 mesas, las cuales estarán distribuidas en cinco puestos de votación, uno en la cabecera municipal y cuatro en corregimientos. Los puestos de votación contarán con dispositivos para validar la plena identidad de los electores por medio de autenticación biométrica.

Un total de 21.755 ciudadanos se encuentran habilitados para votar durante la jornada. De estos votantes, 10.248 son mujeres y 11.507 son hombres. Las elecciones tendrán 427 jurados de votación (354 titulares y 73 remanentes) que estarán acompañando la jornada democrática y quienes tendrán que ser capacitados por la registraduría para ejercer su función.

Elecciones en Concepción (Santander)

Durante el transcurso de la jornada de votación en el municipio de Concepción, un total de 5.328 ciudadanos, entre ellos 2.577 mujeres y 2.751 hombres, podrán votar para decidir al nuevo alcalde del territorio.

La Registraduría pondrá a su disposición siete puestos de votación (uno urbano y seis rurales), los cuales estarán conformados por 18 mesas. A los votantes que se acercan a los puestos de votación se les validará la identidad por medio de autenticación biométrica. Dentro del municipio se designaron 135 jurados de votación: 108 titulares y 27 remanentes.

¿Cómo consultar tu puesto de votación durante las elecciones atípicas?

Aquellos ciudadanos que vayan a estar presentes y ejerzan su derecho al voto para este domingo 19 de abril, pueden consultar su sitio de votación por medio de la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, www.registraduria.gov.co, dando clic en la opción ‘Electoral’, posteriormente en ‘Elecciones atípicas’, seguido de ‘Alcalde Sitionuevo, Magdalena’ o ‘Alcalde Concepción, Santander’ y finalizar la consulta al darle clic en el botón ‘‘Consulta tu lugar de votación’’.