Friburgo da un golpe sobre la mesa y avisa a Luis Díaz y Bayern Múnich en la Copa de Alemania

Friburgo es protagonista en el fútbol alemán y da un aviso a Bayern Múnich y Luis Díaz.

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

10 de febrero de 2026, 7:42 p. m.
Friburgo celebra el paso a la Copa de Alemania.
Friburgo celebra el paso a la Copa de Alemania. Foto: Getty Images

Friburgo se metió en las semifinales de la Copa de Alemania tras vencer en penaltis al Hertha en Berlín. Después del 1-1 con el que concluyó la prórroga, fue triunfo 5-4 en los cobros en la capital alemana. Ya se conocen los tres clubes que siguen con vida.

Tras 90 minutos sin goles, Yuito Suzuki adelantó al conjunto visitante ya en el alargue (96′), pero el capitán de Hertha Berlín, Fabian Reese, igualó de gran disparo lejano (104′), para así forzar la definición en los penaltis, donde el visitante se quedó con el boleto.

El portero del Friburgo, Florian Müller, detuvo el lanzamiento de Pascal Klemens en la tanda desde el punto blanco para clasificar a su equipo, que se une a Bayer Leverkusen y al Stuttgart en el bombo de semifinales. Queda por conocer el futuro de Bayern Múnich y Leipzig.

Jugadores del Friburgo celebran el paso a semifinales de la Copa de Alemania.
Jugadores del Friburgo celebran el paso a semifinales de la Copa de Alemania. Foto: AFP

La semana pasada, Bayer Leverkusen goleó 3-0 al St. Pauli y eso le fue suficiente para meterse entre los cuatro mejores de la Copa de Alemania. Mientras que el Stuttgart, al día siguiente, repitió el mismo marcador a un alicaído Holstein, que nada pudo hacer ante el favoritismo del equipo de la Bundesliga.

Bayern vs. Leipzig por el último boleto

Para conocer al último clasificado a las semifinales de la Copa de Alemania, Bayern Múnich deberá enfrentar al Leipzig en el Allianz Arena, en un duelo crucial que parece definitivo para el gigante bávaro de Luis Díaz.

El compromiso será este miércoles, 11 de febrero de 2026, a partir de las 2:45 p. m. (hora colombiana) y con transmisión de Disney+.

Luis Díaz se perfila para ser titular con Bayern Múnich ante RB Leipzig. El guajiro viene de anotar triplete y provocar dos penales en el juego ante Hoffenheim por Bundesliga. Se sigue posicionando como uno de los mejores en el esquema de Kompany.

Ya con la tranquilidad de haberle sacado aún más puntos de ventaja al Borussia Dortmund, en la tabla de la Bundesliga, Bayern Múnich se concentra en la Copa Alemania, donde es el máximo favorito al título y hace parte del ramillete de trofeos que espera ganar antes de que finalice la temporada.

Los bávaros vienen haciendo una temporada destacada. Ya ganaron la Supercopa de Alemania, avanzaron directamente a octavos de final de la Champions League, lideran la Bundesliga con autoridad y ahora no pueden fallar en la Copa de Alemania.

