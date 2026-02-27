Deportes

Inter de Bogotá dio bombazo al mercado: se traen joya de Selección Colombia desde Europa

A sus 26 años, el talentoso de paso por Manchester City sería oficializado con el actual líder de la Liga BetPlay.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

27 de febrero de 2026, 5:49 p. m.
Internacional de Bogotá se hizo a jugador de pasos en Manchester City y Selección Colombia
Internacional de Bogotá se hizo a jugador de pasos en Manchester City y Selección Colombia

Un talentoso con pasos en Selección Colombia aterrizará en la Liga BetPlay para vestir los colores del sorpresivo líder del certamen, Internacional de Bogotá.

A los dueños del conjunto bogotano no les estaría bastando con ser los mejores de la competencia y, ahora, se habrían movido para fichar una joya desde Europa.

Según lo revelado por el periodista Felipe Sierra, los altos mandos de Inter lograron cerrar el fichaje de Ian Povea, de 26 años de edad.

Según el comunicador, el jugador “llegó a un acuerdo para convertirse en nuevo jugador de Inter de Bogotá, después de una muy buena gestión del líder del FPC ”.

Al parecer, los capitalinos habrían convencido al talentoso de unirse a su proyecto por encima de otras ofertas que tenía sobre la mesa.

Ian Poveda el día de su presentación con Sunderland
Ian Poveda el día de su presentación con Sunderland Foto: Sunderland AFC via Getty Images

“Había varios equipos colombianos interesados en el volante que llegará procedente del Sunderland”, completa Sierra.

Dicho traspaso sería un golpe fortísimo sobre la mesa de Internacional, que apenas con unos cuantos meses bajo su nueva denominación estaría demostrando que no busca solo ser partícipe de la Liga.

Poveda, del City al Inter Bogotá

Ian Carlo es un jugador nacido en los 2000 que ha tenido su vida ligada al fútbol de Inglaterra por haber nacido en Londres.

Aunque este perteneciera allí, su corazón estaba pintado de tricolor y, cuando fue el momento de escoger al país que representaría, este se inclinó por la nación sudamericana.

Su trayectoria prometedora empezó hace unos años con Manchester City, que lo tuvo hacia 2018-2019. Después pasó por dos años por Leeds United F. C., en donde encontró algo de regularidad y buen nivel.

En los años siguientes, hasta ahora, se ha convertido en un trotamundo del balompié inglés vistiendo camisetas de Blackburn Rovers F. C, Blackpool F. C, Leeds United F. C, Sheffield Wednesday F. C. y Sunderland A. F. C.

Su mejor momento de carrera ha sido el año 2023, cuando fue llamado a la Selección Colombia para representar al país en unos amistosos internacionales ya bajo el mando de Néstor Lorenzo.

Ian Carlo Poveda, citado a Selección Colombia en 2023 y 2024
Ian Carlo Poveda, citado a Selección Colombia en 2023 y 2024 Foto: Getty Images

Aunque se le haya acercado al equipo nacional, volverlo a llamar no ha sido sencillo dado que no tiene la continuidad deseada en los clubes en los que está.

Esa intermitencia en su carrera, sin llegar a lo más alto, es lo que hoy día le estaría haciendo tomar la decisión de venir a vivir la experiencia en Colombia y buscar relanzar su carrera para salir de nuevo al exterior.

Sin duda, en caso de oficializarse, el balompié colombiano se estaría elevando de nivel con un futbolista que pasó por clubes de prestigio como City en Premier League.

En la Liga BetPlay también existe la chance de que tenga mayor visibilidad de la que tiene en equipos de segunda o tercera de Inglaterra. Lorenzo suele hacer monitoreo de talentos y, en caso de irle bien, lo reconsideraría para incluirlo ya en el proceso hacia el próximo Mundial en el año 2030.

