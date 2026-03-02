Deportes

Fichaje de lujo es oficial y sacude el fútbol colombiano: llega directo de la Premier League

Fue captado por hinchas en su arribo al aeropuerto El Dorado de Bogotá y horas después lo presentaron.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
2 de marzo de 2026, 9:21 p. m.
Ian Carlo Poveda es canterano del Manchester City y jugó esta temporada en el Sunderland.
Ian Carlo Poveda es canterano del Manchester City y jugó esta temporada en el Sunderland. Foto: Visual China Group via Getty Ima

Internacional de Bogotá es el líder de la Liga BetPlay y sigue sumando refuerzos para su proyecto deportivo. Este lunes anunció el fichaje de Ian Carlo Poveda, jugador colombo-británico que llega directamente desde Inglaterra.

El conjunto capitalino presentó a Poveda y destacó que fue “formado en algunas de las academias más importantes del fútbol europeo como Chelsea, Arsenal, Barcelona y Manchester City. Su carrera profesional se desarrolló en el fútbol inglés, con paso por clubes del máximo nivel competitivo y experiencia directa en el entorno de la Premier League”.

Viene desde el fútbol inglés tras su más reciente etapa en el Sunderland, club de la primera categoría, aportando velocidad, desequilibrio y experiencia internacional para potenciar nuestro frente de ataque. Ahora se une a Internacional de Bogotá, listo para aportar esfuerzo, desequilibrio y talento a nuestro proyecto ofensivo”, añadió el comunicado oficial.

Ian Carlo Poveda llegó en las últimas horas a la capital colombiana y se encontró con algunos hinchas que lo estaban esperando en el aeropuerto. Luego estampó la firma de su contrato y se tomó las fotos oficiales con el dorsal número 99 en su espalda.

Deportes

Informe oficial revela qué le dijo Franco Mastantuono al árbitro: por esto fue su expulsión

Deportes

Nacional vs. Millonarios tendrá narrador inédito: ESPN confirmó los elegidos para la transmisión

Deportes

Confirmado: River Plate tiene nuevo director técnico y llega desde Europa por dos años

Deportes

Barcelona vs. Atlético de Madrid: qué canal transmite la semifinal (vuelta) de la Copa del Rey

Deportes

Inteligencia artificial predice quién clasificará entre Nacional y Millonarios; dio el marcador

Deportes

Tabla de posiciones tras la derrota del Real Madrid: Barcelona se escapa en la liga española

Ciclismo

Vuelta a Cataluña 2026: perfiles, equipos, recorridos, etapas y cuántos colombianos estarían

Deportes

Tabla de posiciones de Liga BetPlay tras el Tolima vs. Atlético Nacional: hay dos líderes

Deportes

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: Deportivo Cali no pudo e Internacional de Bogotá no da tregua

Deportes

Inter de Bogotá dio bombazo al mercado: se traen joya de Selección Colombia desde Europa

Ian Carlo Poveda dio sus primeras declaraciones a los medios oficiales del club. “Voy por todo con esfuerzo, corazón y talento”, dijo.

El colombo-británico es uno de los fichajes más destacados del fútbol profesional colombiano para la presente temporada. Poveda no solo se formó en la Premier League, sino que alcanzó a ser convocado a la Selección Colombia de mayores en el año 2023.

Su valor en el mercado, según el registro de Transfermarkt, asciende a los 900.000 euros.

Nacional vs. Millonarios tendrá narrador inédito: ESPN confirmó los elegidos para la transmisión

Este movimiento hace parte de la gestión del Tylis-Porter Group, conglomerado económico que compró a La Equidad el año pasado y está debutando bajo su nueva denominación con una buena acogida entre los hinchas.

Internacional de Bogotá marcha en la primera posición del campeonato con 18 puntos, los mismos que el Deportivo Pasto. Un poco más atrás viene América de Cali, Once Caldas y Atlético Nacional, quienes no han podido frenar en seco al equipo revelación de la Liga BetPlay.

Ricardo Valiño es el técnico de Inter y tiene a su cargo una nómina encabezada por el venezolano Wuilker Faríñez, el experimentado volante Larry Vásquez y el volante hondureño Dereck Moncada.

Jugadores de Inter de Bogotá.
Jugadores de Internacional de Bogotá en los actos protocolarios. Foto: Colprensa

El debut de Ian Carlo Poveda en la liga colombiana todavía no está definido, pues primero debe hacer la adaptación física a la altura de Bogotá y entrar en la idea de juego de Valiño.

Afortunadamente, el equipo marcha por buen camino y tiene la tranquilidad de darle tiempo suficiente para acostumbrarse a esta nueva experiencia.

El próximo partido del Inter será este jueves, enfrentando a Llaneros FC, desde las 6:10 de la tarde, en el Estadio Bello Horizonte de Villavicencio.

Más de Deportes

MADRID, SPAIN - MARCH 02: Franco Mastantuono of Real Madrid discusses with referee Alejandro Mu�iz Ruiz after being shown the red card during the LaLiga EA Sports match between Real Madrid CF and Getafe CF at Estadio Santiago Bernabeu on March 02, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Angel Martinez/Getty Images) (Photo by ANGEL MARTINEZ / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Informe oficial revela qué le dijo Franco Mastantuono al árbitro: por esto fue su expulsión

ESPN hará presencia en el Atanasio Girardot para transmitir Atlético Nacional vs. Millonarios.

Nacional vs. Millonarios tendrá narrador inédito: ESPN confirmó los elegidos para la transmisión

ROSARIO, ARGENTINA - FEBRUARY 1: Juan Fernando Quintero of River Plate warms up before a Torneo Apertura Mercado Libre 2026 match between Rosario Central and River Plate at Estadio Gigante de Arroyito on February 1, 2026 in Rosario, Argentina. (Photo by Marcos Brindicci/Getty Images)

Confirmado: River Plate tiene nuevo director técnico y llega desde Europa por dos años

Raphinha Dias plays during the match between FC Barcelona and Club Atletico de Madrid, corresponding to week 19 of LaLiga EA Sports, at the Spotify Camp Nou in Barcelona, Spain, on December 2, 2025. (Photo by Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images)

Barcelona vs. Atlético de Madrid: qué canal transmite la semifinal (vuelta) de la Copa del Rey

Atlético Nacional vs. Millonarios se enfrentarán en la fase preliminar de la Copa Sudamericana.

Inteligencia artificial predice quién clasificará entre Nacional y Millonarios; dio el marcador

Vinícius reacciona a una decisión arbitral en el partido de Real Madrid - Getafe por la fecha 26 de LaLiga.

Tabla de posiciones tras la derrota del Real Madrid: Barcelona se escapa en la liga española

Egan Bernal y Nairo Quintana viven realidades distintas en el ránking UCI.

Vuelta a Cataluña 2026: perfiles, equipos, recorridos, etapas y cuántos colombianos estarían

El piloto australiano de McLaren, Oscar Piastri, celebra su victoria en el Gran Premio de España de Fórmula Uno en el Circuit de Catalunya de Montmeló.

Cuándo corre y cómo ver la F1 en 2026: fecha, hora y TV en vivo

31 July 2025, Bavaria, Munich: Soccer: Bundesliga, presentation of new signing Luis Díaz. Bayern new signing Luis Díaz takes part in a press conference. Photo: Harry Langer/dpa (Photo by Harry Langer/picture alliance via Getty Images)

Luis Díaz reaccionó al polémico sorteo que les tocó en Champions League: dio su veredicto

Noticias Destacadas