Fichaje de lujo es oficial y sacude el fútbol colombiano: llega directo de la Premier League

Internacional de Bogotá es el líder de la Liga BetPlay y sigue sumando refuerzos para su proyecto deportivo. Este lunes anunció el fichaje de Ian Carlo Poveda, jugador colombo-británico que llega directamente desde Inglaterra.

El conjunto capitalino presentó a Poveda y destacó que fue “formado en algunas de las academias más importantes del fútbol europeo como Chelsea, Arsenal, Barcelona y Manchester City. Su carrera profesional se desarrolló en el fútbol inglés, con paso por clubes del máximo nivel competitivo y experiencia directa en el entorno de la Premier League”.

“Viene desde el fútbol inglés tras su más reciente etapa en el Sunderland, club de la primera categoría, aportando velocidad, desequilibrio y experiencia internacional para potenciar nuestro frente de ataque. Ahora se une a Internacional de Bogotá, listo para aportar esfuerzo, desequilibrio y talento a nuestro proyecto ofensivo”, añadió el comunicado oficial.

Ian Carlo Poveda llegó en las últimas horas a la capital colombiana y se encontró con algunos hinchas que lo estaban esperando en el aeropuerto. Luego estampó la firma de su contrato y se tomó las fotos oficiales con el dorsal número 99 en su espalda.

Ian Carlo Poveda dio sus primeras declaraciones a los medios oficiales del club. “Voy por todo con esfuerzo, corazón y talento”, dijo.

El colombo-británico es uno de los fichajes más destacados del fútbol profesional colombiano para la presente temporada. Poveda no solo se formó en la Premier League, sino que alcanzó a ser convocado a la Selección Colombia de mayores en el año 2023.

Su valor en el mercado, según el registro de Transfermarkt, asciende a los 900.000 euros.

Este movimiento hace parte de la gestión del Tylis-Porter Group, conglomerado económico que compró a La Equidad el año pasado y está debutando bajo su nueva denominación con una buena acogida entre los hinchas.

Internacional de Bogotá marcha en la primera posición del campeonato con 18 puntos, los mismos que el Deportivo Pasto. Un poco más atrás viene América de Cali, Once Caldas y Atlético Nacional, quienes no han podido frenar en seco al equipo revelación de la Liga BetPlay.

Ricardo Valiño es el técnico de Inter y tiene a su cargo una nómina encabezada por el venezolano Wuilker Faríñez, el experimentado volante Larry Vásquez y el volante hondureño Dereck Moncada.

Jugadores de Internacional de Bogotá en los actos protocolarios. Foto: Colprensa

El debut de Ian Carlo Poveda en la liga colombiana todavía no está definido, pues primero debe hacer la adaptación física a la altura de Bogotá y entrar en la idea de juego de Valiño.

Afortunadamente, el equipo marcha por buen camino y tiene la tranquilidad de darle tiempo suficiente para acostumbrarse a esta nueva experiencia.

El próximo partido del Inter será este jueves, enfrentando a Llaneros FC, desde las 6:10 de la tarde, en el Estadio Bello Horizonte de Villavicencio.