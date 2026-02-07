Néstor Lorenzo hizo inesperada declaración: confesó cuál es su sueño con la Selección Colombia en el Mundial 2026

Cada vez falta menos para que comience el Mundial 2026 y los entrenadores de las diferentes selecciones están ultimando los detalles. Uno de ellos es Néstor Lorenzo, quien volvió a clasificar a Colombia a una Copa del Mundo después de su ausencia en Qatar 2022.

Por ahora, el estratega está preparando lo que serán los últimos partidos antes de la cita orbital. Por eso, hay una gran expectativa por lo que pueda ocurrir, especialmente por lo que será la lista final de convocados.

Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia. Foto: Getty Images

Pese a esto, el argentino también tiene tiempo de atender a la prensa y abrirse un poco a la hora de hablar. Recientemente, Lorenzo estuvo en Los Informantes, programa del Canal Caracol, y allí se refirió al sueño que tiene en estos momentos con la tricolor de cara al torneo.

“Hoy estoy con la cabeza en el Mundial, ese es mi sueño: llegar al último día, llegar a la final y ganarla, si Dios quiere”, confesó de manera clara y contundente.

Por eso mismo, enfatizó que siempre ha entregado lo mejor de él desde que asumió como la cabeza del combinado patrio. Incluso, afirmó que más allá de que haya nacido en Argentina, hoy en día se considera un colombiano más.

“Yo creo que uno es ciudadano de donde está y uno tiene que sentirse parte de la gente, adaptarse y hacer la vida de los otros un poquito mejor o darle una alegría“, expresó.

Nómina titular en el último partido amistoso de la Selección Colombia en el 2025. Foto: Federación Colombiana de Fútbol (FCF)

Por otra parte, a la hora de hablar de la intimidad del camerino, afirmó que han habido momentos en los que se ha puesto muy molesto con los jugadores, pero remarcó que siempre lo ha hecho para encontrar la mejor versión de cada uno de los que dirige.

En ese sentido, destacó la importancia de tener un liderazgo que se pone al servicio del grupo, en lugar de uno que se impone como un jefe. “Aunque sin dejar de entrever que hay una jerarquía y una toma de decisiones que me corresponden”, apuntó.

“Es lo que toca y lo que uno disfruta también, creo que el secreto está en cómo llevamos el trabajo, no es una imposición sino que un gusto, vamos a casa y seguimos viendo partidos”, agregó.

A la hora de hablar sobre los enfrentamientos con Argentina, Lorenzo aseguró que es duro tener que verse la cara con la albiceleste, pero por la calidad de jugadores que tiene en el campo.

Más allá de que allá nacido en ese país, dejó en claro que hoy en día lo primero es Colombia. “Yo lo tengo claro: este es mi trabajo y doy la vida por donde estoy”, dijo.

Por el momento, el entrenador tiene la cabeza puesta en lo que serán los próximos amistosos, la última prueba antes de que comience el sueño del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.