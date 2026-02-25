Así era la lujosa mansión donde fue abatido alias el Mencho, el temido líder narco mexicano más buscado del mundo

Las fuerzas federales mexicanas localizaron y abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo militar realizado el pasado 22 de febrero en una zona residencial exclusiva de Tapalpa Country Club, un complejo de cabañas y residencias de lujo en las montañas de Jalisco. La acción generó enfrentamientos violentos y una ola de bloqueos e incidentes en varios estados.

La muerte del narco, de 59 años, fue confirmada por autoridades mexicanas como resultado de un operativo combinado del Ejército y la Guardia Nacional, en colaboración con inteligencia de Estados Unidos que permitió ubicar su refugio tras seguir a una persona vinculada a su pareja sentimental.

Estos son los narcocorridos sobre la vida de alias el Mencho. Reconocidos artistas lo mencionaron en sus canciones

El lugar donde fue localizado Oseguera, el número 39 dentro del fraccionamiento Tapalpa Country Club, fue descrito como un refugio campestre con características residenciales de lujo. Según reveló El Universal, que tuvo acceso exclusivo al inmueble tras la operación, la vivienda de ladrillo, teja y madera mostraba señales del uso habitual del capo, como alimentos frescos, ropa, perfumes y objetos personales desordenados.

La vivienda está ubicada en un sector rural de acceso restringido en el occidente de México, en un terreno amplio delimitado por muros perimetrales de concreto reforzado. El ingreso principal estaba controlado por un portón automatizado con sistema de apertura remota y una caseta de seguridad independiente. De acuerdo con fuentes consultadas por medios locales, la ubicación ofrecía aislamiento y conexión rápida con vías regionales.

La casa tenía lujosos acabados, así como abundantes provisiones. Foto: El Universal

En la cocina y comedor, agentes encontraron abundante fruta, verduras y refrigeradores con cortes de carne y pescado. Además, en una de las habitaciones había un altar con figuras religiosas y una carta fechada en enero con el Salmo 91.

“La desgracia no lo alcanzará ni la plaga se acercará a su tienda…”, dice el dicho religioso encontrado en el recinto donde residía el capo del narcotráfico. También se hallaron un escapulario del Sagrado Corazón de Jesús y un libro de oración.

Estos son los 10 delincuentes más buscados por Estados Unidos tras la muerte del Mencho

Además de objetos religiosos, El Universal, en el lugar, se encontró el medicamento Tationil Plus 3000 MG, que se presume que era de uso del Mencho, utilizado como complemento terapéutico en casos de insuficiencia renal, padecimiento que se le ha atribuido al líder criminal desde al menos 2019, según informes de seguridad.

La casa también tenía varios elementos religiosos. Foto: El Universal

Tras el operativo, peritos federales realizaron inspecciones estructurales y levantamiento de evidencias en distintas áreas del inmueble. Algunas ventanas y secciones de la fachada registraron daños, según registró El Universal. Posteriormente, la propiedad fue asegurada dentro de un procedimiento que podría derivar en extinción de dominio.

La violencia posterior a la detención del líder del narcotráfico obligó a desplazar fuerzas adicionales; el gobierno federal anunció el envío de 2 000 soldados más a Jalisco tras la muerte del capo y los disturbios asociados, que dejaron decenas de muertos entre presuntos miembros del crimen organizado y fuerzas de seguridad.

Tras la muerte del Mencho, ¿quiénes podrían ser sus sucesores en el Cartel Jalisco Nueva Generación?

Autoridades municipales de Tapalpa indicaron que la cabecera municipal comienza a recuperar la normalidad tras los hechos, con comercios y oficinas reabriendo, aunque las clases permanecían suspendidas días después de la operación que conllevó la captura del Mencho.