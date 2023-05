Juanes opinó sobre las canciones de Shakira hacia Piqué y dejó ver que no haría lo mismo con Karen Martínez

Juanes, que recientemente lanzó el álbum Vida cotidiana, expresó su opinión acerca de las últimas canciones de Shakira, tres de ellas relacionadas con su ruptura amorosa con Gerard Piqué, y una dedicada a sus dos hijos con el exfutbolista, Milan y Sasha.

El artista, uno de los más laureados de Colombia, conversó con Eva Rey en su programa para YouTube Desnúdate con Eva, y fue preguntado por los éxitos musicales de Shakira, el más reciente de ellos llamado Acróstico. A continuación, un fragmento de la entrevista:

—¿Tú te verías escribiendo lo que Shakira le escribió a Piqué? ¿Le hubieras dedicado una canción así a Cecilia?, preguntó Eva Rey.

—¿Acabando con ella? No sé. Pero es que es diferente, en este caso es diferente. A mí me parece muy valiente lo que ella hizo, respondió Juanes.

—Y le ha ido muy bien

—”Sí, se lo merece. Es una tenaz, es una mujer muy talentosa. No la conozco personalmente para hablar de su personalidad, pero me parece que es una talentosísima”, agregó el cantante.

Juanes y su esposa, Karen Martínez. - Foto: FilmMagic

Cecilia, a quien hizo referencia Eva Rey, es el segundo nombre de la pareja de Juanes, Karen Martínez, aunque este dato es desconocido por algunos.

Si Eva Rey aludió a Karen Martín fue porque Juanes afirmó que tuvo una crisis de pareja con ella durante la pandemia, y Cecilia, una canción de su nuevo álbum, interpretada junto a Juan Luis Guerra, salvó su matrimonio.

De hecho, Juanes confesó lo que ocurrió en conversación con SEMANA: “Fue maravilloso poder compartir con la familia y sentir que estaba en la casa, después de casi toda una vida viajando. Pero, al mismo tiempo, la convivencia me generó situaciones de la vida cotidiana. De discusiones con mi esposa o de discusiones con mis hijos porque son tres adolescentes”.

Juanes no cree en la ‘paz total’ del presidente Petro

Juanes también expresó su opinión sobre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y una de sus principales apuestas, la ‘paz total’, política gracias a la que está adelantando una mesa de diálogo con el ELN y a través de la que piensa conversar con otros siete grupos ilegales.

El artista de recordadas canciones como La camisa negra, e incluso Solo, cuando era vocalista de Ekhymosis, dijo que está de acuerdo con algunas decisiones de la izquierda, corriente ideológica del presidente Gustavo Petro, pero con otras no tanto.

Presidente Gustavo Petro y Juanes. - Foto: SEMANA y Instagram: @Juanes

“Colombia, por muchos años, no había tenido un Gobierno de izquierda y ahora lo tiene. Y ahora está pasando pues lo que pasa, ¿no es cierto? No sé si es bueno, no sé si es malo. Yo personalmente, hay cosas buenas de la izquierda y otras que no me gustan tanto”, contó el artista paisa.

Específicamente sobre la ‘paz total’, que apuesta por el fin del conflicto armado con grupos como el ELN y el sometimiento de estructuras dedicadas al narcotráfico, como el Clan del Gofo, Juanes se mostró escéptico. Dejó ver que para que sea una realidad falta mucha tela por cortar.

“Yo creo que eso no se va a conseguir, por lo menos por ahora y, desafortunadamente, a mí no me va a tocar. A mis hijos, posiblemente, pero no sé si a ellos también. A mis nietos”, dijo Juanes en diálogo con Eva Rey.

Juanes sintió que en un comienzo las marchas del estallido social fueron genuinas. - Foto: cortesía Penguin Random House

El artista, además, se refirió al estallido social de 2021, cuando miles de colombianos se manifestaron en las calles contra el Gobierno del presidente Iván Duque, y dejó ver lo que piensa ahora de las marchas.

“Yo sentía que sucedía al principio de las marchas, cuando yo veía a todos los músicos, los actores, las actrices, los cantantes; a mí me parecía que había algo de esperanza ahí, porque era genuino lo que estaba pasando. A medida que los días fueron pasando todo se comenzó a tornar oscuro y confuso”, expresó Juanes.