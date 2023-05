Juanes no confía en la ‘paz total’ del presidente Gustavo Petro: “Creo que no se va a conseguir, a mí no me va a tocar”

Juanes, uno de los artistas colombianos de más renombre a nivel internacional, expresó su opinión sobre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y una de sus principales apuestas, la ‘paz total’, política gracias a la que está adelantando una mesa de diálogo con el ELN y a través de la que piensa conversar con otros siete grupos ilegales.

El artista de recordadas canciones como La camisa negra, e incluso Solo, cuando era vocalista de Ekhymosis, dijo que está de acuerdo con algunas decisiones de la izquierda, corriente ideológica del presidente Gustavo Petro, pero con otras no tanto. Así mismo, se mostró a la expectativa de lo que puede ocurrir con su Gobierno. Lo hizo en conversación con Eva Rey, en el canal de YouTube Desnúdate con Eva.

Juanes suma más de 30 años de carrera artística. - Foto: cortesía Penguin Random House

“Colombia, por muchos años, no había tenido un Gobierno de izquierda y ahora lo tiene. Y ahora está pasando pues lo que pasa, ¿no es cierto? No sé si es bueno, no sé si es malo. Yo personalmente, hay cosas buenas de la izquierda y otras que no me gustan tanto”, contó el artista paisa, ganador de 26 Grammy Latinos durante su carrera musical.

Específicamente sobre la ‘paz total’, que apuesta por el fin del conflicto armado con grupos como el ELN y el sometimiento de estructuras dedicadas al narcotráfico, como el Clan del Gofo, Juanes se mostró escéptico. Dejó ver que para que sea una realidad falta mucha tela por cortar.

“Yo creo que eso no se va a conseguir, por lo menos por ahora y, desafortunadamente, a mí no me va a tocar. A mis hijos, posiblemente, pero no sé si a ellos también. A mis nietos”, dijo Juanes en diálogo con Eva Rey.

La 'Paz total', una de las apuestas del presidente Gustavo Petro. - Foto: juan carlos sierra-semana

El artista también dio su opinión sobre el estallido social de 2021, cuando miles de colombianos se manifestaron en las calles contra el Gobierno del presidente Iván Duque, y dejó ver lo que piensa ahora de las marchas.

Yo sentía que sucedía al principio de las marchas, cuando yo veía a todos los músicos, los actores, las actrices, los cantantes; a mí me parecía que había algo de esperanza ahí, porque era genuino lo que estaba pasando. A medida que los días fueron pasando todo se comenzó a tornar oscuro y confuso”, expresó Juan Esteban Aristizábal, que sigue deleitando con su música, incluso a las nuevas generaciones.

Juanes, de nuevo en los escenarios colombianos

Juanes volvió a los escenarios por cuenta de la invitación que le hizo su compadre Fonseca en la segunda noche de su Viajante Tour que inició el pasado viernes, 12 de mayo, en el Movistar Arena de Bogotá.

Allí no solamente se le vio al antioqueño como invitado, sino también al afamado cantante Andrés Cepeda. Los tres pusieron a bailar y cantar a grito herido, tres de los éxitos de los artistas colombianos, entre las que estuvieron Paraíso Travel, que fue con la que iniciaron el acompañamiento a Fonseca.

Andrés Cepeda, Juanes, cantaron en el Viajante Tour de Fonseca en el Movistar Arena - Foto: Instagram @andrescepeda

Luego siguieron con un tema de Andrés Cepeda, Desesperado, que canta -también- a dúo con el cantante argentino Tommy Torres, y concluyeron con una canción muy alegre, Me enamora, de Juanes, para poner al público a cantar de manera animada. Ninguno de los asistentes cabía de la dicha de tener a los tres grandes de la música en un mismo escenario.

Hay que decir que los tres niveles del coliseo estaban llenos, por lo que la ovación a los legendarios artistas, Fonseca, Andrés Cepeda y Juanes, se escuchó todavía más fuerte.

Vale recordar que el paisa había dejado por un tiempo Colombia y se había radicado en Miami para dedicarse a otros proyectos, pero en este 2023 el antioqueño volvió a Colombia. Sin embargo, hay que decir que este no es el único concierto en el que se va a presentar en Colombia este año.