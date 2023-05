Lina Tejeiro contó con mucho humor un pequeño defecto que la avergüenza

Lina Tejeiro es una de las actrices más queridas de todo el país y esto se lo ha ganado a pulso con el talento que demuestra ante cámaras en los proyectos televisivos en los que ha trabajado, como La ley del corazón, Chichipatos y si se hace un recorrido hasta sus inicios en la actuación, hay que recordar su protagónico en la serie Padres e Hijos.

Pero no se puede dejar de lado la gran habilidad de la llanera a la hora de generar una conexión asombrosa con sus seguidores en las redes sociales, plataformas donde publica fotos y videos de diferente índole que no solo enamoran a los más de 9.9 millones de usuarios en Instagram y otros tantos millones en TikTok, sino que los hace reír a carcajadas con las mímicas de sonidos virales que la actriz lleva a cabo, que le salen a la perfección y hasta le han valido títulos a Lina como “la reina del lip sync”.

La actriz es una de las más queridas de la televisión colombiana. Foto: Instagram @linatejeiro. - Foto: Foto: Instagram @linatejeiro.

Como es usual, no falta quien le pregunte por sus exparejas, Andy Rivera y Juan Duque, aunque también hay seguidores que indagan por preguntas más trascendentales, como si le gustaría tener hijos, a las que ella no duda en responder.

Ante esto la actriz nacida en Villavicencio dejó saber que para ella dar ese paso es una responsabilidad muy grande y que le da un poco de miedo, no por lo económico ni por la edad, pero sí debe pensarlo mucho; una de las cosas que no niega es que ahora con los bebés que tiene cerca a su vida le ha entrado la curiosidad de saber cómo se vería con barriga.

Cabe recordar que ella misma se cataloga como la tía de Kai, el hijo de los cantantes Greeicy Rendón y Mike Bahía, con quienes suele compartir muy seguido y cuando los visita no duda en mostrar lo feliz que se la pasa con el pequeño.

“Siempre he dicho que no y la gente me malinterpreta y creen que por decir que no, no me gustan los niños y a mí sí me gustan (…). Pero cuando digo que no quiero tener hijos es porque siento que es una responsabilidad demasiado grande”, dijo la actriz nacida en el Llano colombiano. Sin embargo, estas no han sido las únicas declaraciones controversiales de Tejeiro en los últimos días.

Lina Tejeiro recibió toda clase de comentarios al referirse a la maternidad - Foto: Captura de pantalla cuenta oficial de Lina Tejeiro @LinaTejeiroam @nomasacosobth

En su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de nueve millones de seguidores, Lina Tejeiro es una de las mujeres famosas colombianas que más interactúa con sus fanáticos. Es así como Lina disfruta de compartirle a quienes la siguen sobre detalles de su día a día como sus rutinas de ejercicio, los conciertos a los que asiste y varios planes que organiza junto a amigos como Greeicy Rendón y Mike Bahía.

Hace poco, Tejeiro se grabó manejando en su carro y allí hizo una confesión que ha causado risas, pero también uno que otro comentario negativo. En las imágenes, la actriz habla de un ‘problema’ de su cuerpo que muy pocos conocían:

“Ustedes me ven muy linda y todo, pero (se señala una mancha que tiene debajo del brazo) le suda la axila (risas). Normalmente, no sudo así porque utilizo un desodorante de piedra de alumbre, pero justo hoy no lo encontré, yo no sé dónde está, y me puse otro que tenía ahí normal, de cualquier marca y miren lo que pasó”. Fue así como Lina no dejó de mostrar la marca de sudor que tenía en su ropa debido a la sudoración de sus axilas.

La actriz reveló que tiene un defecto con sus axilas - Foto: @linatejeiro

Esto ha causado todo tipo de comentarios, pero luego de haber mostrado lo que pasaba con su cuerpo, Lina afirmó que estaba muy feliz “tan feliz que ya no me sudan las axilas”, debido a una buena noticia en su vida: “Voy camino al médico para que me diga qué va a pasar con mi cu..., qué seguía... Llevo cuatro meses de recuperación y me han dado muy buenas noticias y es que ya me quité la faja de día”.