El desafío de conquistar a Lina Tejeiro: las condiciones que debe tener un hombre para ganarse su corazón

Lina Tejeiro es una de las actrices colombianas más reconocidas a nivel nacional. Recientemente, estuvo en el ojo de la prensa y el espectáculo luego de sostener una relación con el cantante Juan Duque, la relación duro pocos meses y hasta el momento se desconocen las razones reales que llevaron a dar por terminada la relación; sin embargo, se especula que fue por la distancia que había entre ambos, ya que la actriz vive en Bogotá y el cantante en Medellín.

Por medio de su cuenta personal en Twitter, la actriz mencionó algunos de los hábitos que le gustaría que tuviera el hombre que se convirtiera en su pareja. A su vez confesó que le es muy difícil sentir algún tipo de gusto por alguien que no tiene esas cualidades.

Lina aprovechó para contar que de un tiempo para acá se ha dedicado a cuidarse y a cultivar el amor propio, por ende le es difícil sentir algún tipo de atracción física por una persona que no se cuide a sí mismo.

“Desde que cultivo mi amor propio, me cuesta mucho sentir gusto por alguien que no se cuida a sí mismo. Dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, oler rico y saber escoger su compañía también es amor propio”, afirmó la influenciadora.

Luego de estas declaraciones, la actriz una vez más volvió a ser tendencia en dicha red social.

Lina Tejeiro no descarta ser mamá; esto respondió cuando le preguntaron por la congelación de óvulos

La presentadora y actriz afirmó que en este momento no desea convertirse en mamá, sin embargo, eso no quiere decir que no le gusten los niños, como algunos pueden imaginar. La duda de si quiere tener hijos o no radica en la responsabilidad que esto implica.

“Siempre he dicho que no y la gente me malinterpreta y creen que por decir que no, no me gustan los niños y a mí sí me gustan (…). Pero cuando digo que no quiero tener hijos es porque siento que es una responsabilidad demasiado grande”, dijo.

La también productora de contenido confesó que la maternidad le ha generado curiosidad debido a su amistad con Greeicy Rendón y Mike Bahía, pareja que en abril celebró el primer año de su hijo, Kai. Según ella, en más de una ocasión le ha preguntado a la cantante por el embarazo. Cuestiones como “¿qué se siente al tener un bebé en el vientre?”, han rondado por su cabeza.

Greeicy Rendón revela que con Mike Bahía están listos para dar un paso más en su relación. - Foto: Cuenta de Instagram @greeicy

En la transmisión en vivo, hubo una seguidora que le preguntó a Lina Tejeiro si no ha contemplado la posibilidad de congelar óvulos, a la que no le cerró las puertas.

“Mientras llega la persona, ¿por qué no?, pero no sé, ¿estás queriendo decir que se me está haciendo tarde?, ¿qué me dejó tren? Pues que me deje porque yo voy en avión, en vuelo privado, jaja”, agregó.

Lina y Greeicy son las mejores amigas desde hace ya varios años. - Foto: Foto: Instagram @linatejeiro.

Lina Tejeiro, ‘pillada’ comiendo empanada

Los famosos también se dan gustos poco saludables, entre ellos comer una empanada con ají en una tienda de barrio y pedirle al propietario, al ‘veci’, que le fíe porque dejó la billetera en casa. Son cosas que pasan. Si no, que lo diga Lina Tejeiro.

La actriz y presentadora respondió por medio de su cuenta en Twitter al programa de entretenimiento Lo sé todo, del canal 1, por publicar una fotografía en la que se le ve comiendo empanada con lo que, al parecer, es una Pony Malta.

Lina Tejeiro recibió críticas por su vestido en la gala de los premios a los peores vestidos. - Foto: Captura de pantalla cuenta oficial de Lina Tejeiro @LinaTejeiroam @nomasacosobth

“Pillamos a Lina Tejeiro comprando en la tienda del barrio y las fuentes dicen que hasta pidió fiado”, escribió el programa televisivo, compartiendo la prueba del gusto culposo de la también productora de contenido.

Lina Tejeiro, aceptó sin tapujos nos solo que come empanadas, sino que confesó que a veces lo hace fiado, como cualquier persona más.

“Sí, me antojé de empanada, paré en una tienda y me di cuenta de que no llevaba mi billetera, así que el vecino me fio”, expuso.