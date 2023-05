Diego Guauque se desahogó sobre difícil situación que enfrenta: “me cuesta verme así”

Diego Guauque, sin duda alguna, se ha ganado el corazón de los televidentes colombianos y actualmente es uno de los periodistas más queridos del país, por lo cual, muchas personas han estado pendientes de su proceso de recuperación.

Igualmente, el bogotano ha estado bastante activo durante las últimos meses en las redes sociales, donde les ha contado a todos sus seguidores algunos detalles de su tratamiento contra el cáncer, enfermedad que le diagnosticaron en enero de este año.

“Ya voy en mi cuarta quimioterapia. Con esta cierro este ciclo. ¿Qué viene después? En tres semanas pasaré, nuevamente, al mundo de los escáner y las resonancias, con el fin de saber, concretamente, cómo está el sarcoma”, manifestó recientemente.

El reportero, de igual manera, habló la semana pasada con HSB Noticias y aseguró que el tratamiento que está recibiendo va por buen camino, enfatizando que todo se ha dado de manera acelerada.

Pese a que está muy positivo y no siente la muerte cerca, el periodista de Séptimo día abrió su corazón y confesó que todavía le cuesta asimilar algunas situaciones difíciles, como la caída del cabello. Asimismo, señaló que la calvicie le recuerda que está enfermo.

“Yo voy a un ritmo acelerado. Hay algunas cosas complejas de trámites y cirugías, pero a mí me ha ido bien. No percibo la muerte cerca y no pienso en esos temas. En este momento estoy muy positivo, pues siento que estoy curándome. Procuro estar activo y animado”, expresó inicialmente.

Luego, añadió: “La verdad todavía me cuesta verme así. A veces me miro al espejo y digo: ‘verdad que estoy calvo’. Extraño mi pelo. Además, cuando uno está así, ese es el símbolo del paciente oncológico. Te recuerda que estás enfermo. Así diga que me siento bien, me miro al espejo y digo: ‘verdad que tengo cáncer’. Es difícil asimilar al principio que uno tiene cáncer”.

Diego recalcó finalmente en el portal de noticias que está trabajando para contar su historia y mostrarle a los colombianos cómo ha vivido todo este proceso. Incluso, reveló que está preparando una conferencia.

¿Qué pasó con su empleo?

El comunicador volvió hace unos días a los estudios de Caracol Televisión en la capital colombiana y estuvo como invitado en Día a día, en donde también contó cómo va su proceso de recuperación.

Adicionalmente, el reportero aprovechó el diálogo con el matutino para contar qué ha pasado con su puesto dentro del canal nacional y aseguró que le dieron una licencia médica por varios meses. Además, le agradeció públicamente por todo el apoyo que le ha brindado en este complejo momento de su vida.

“Es una bendición el apoyo de Caracol Televisión, porque solamente tengo la preocupación de concentrarme en mi recuperación y eso es una maravilla. Puede ocurrir, en otro tipo de contratos, que digan que nos vemos en seis meses y ya”, puntualizó.

Finalmente, concluyó: “Aquí tengo mis incapacidades, siempre he sentido el apoyo de Caracol. Tener mi platica y cositas, llega el mensaje de que ya pagaron [risas] y eso es una verraquera. No me tengo que preocupar por eso. Es muy sano y ayuda a todo”.

El periodista también explicó en Día a día que tenía que realizarse varios exámenes para saber cómo está el sarcoma y si se debilitó lo suficiente con las cuatro quimioterapias que recibió.