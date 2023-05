Viuda de Diomedes Díaz confesó las razones para irse del país: ¿cuáles fueron?

La viuda de Diomedes Díaz, Luz Consuelo Martínez, reveló las razones que tuvo para irse del país hace dos años con sus tres hijos.

“Tuve que dejar el país por amenazas a mis hijos y a mi. Es difícil la situación, pero había que hacerlo. Empezaron con Fredy José y decían que la plata que dejó el cacique no va a alcanzar para pagar la vida de Fredy José. Después con mensajes escritos y, se atreviendo a ir al colegio de las niñas”, le dijo a La Red de Caracol Televisón, la viuda de Diomedes Díaz.

Además, agregó que inicialmente se fue unos días, pero a su regreso el apartamento estaba desordenado como si alguien estuviera buscando algo. “Entonces ahí dije, no puedo volver. En seguida, viajé con mi nuera y dejé lo que tenía que dejar firmado y salí nuevamente del país”, dijo Martínez.

Asimismo, señaló que ella sabe los responsables, pero por miedo a represalias no dice nada. “Obviamente, es un grupo organizado muy famoso, por obvias razones no te puedo decir que grupo, pero sí, de ahí el miedo”, agregó.

De igual forma, dijo: “Desafortunadamente, lo digo, y tristemente la justicia en nuestro país es un privilegio que no todos tenemos, tuve que hacer las denuncias que ya repetidamente había hecho, ya tenía como tres o cuatro denuncias”.

Por otro lado, en el programa se refirió a las regalías de Diomedes Díaz y puntualizó: “Las regalías de los niños ya salieron. Están empezando a recibir Sayco Acinpro son las únicas, que en este momento les están dando, pero es un proceso para que las otras casas empiecen a soltar los dineros que hay”.

- Foto: Guillermo Torres

Por su parte, es importante señalar que Consuelo Martínez siempre recuerda al artista, pues utiliza sus redes sociales para enviarle mensajes, para realizar publicaciones con sus canciones o para hacerle dedicatorias como sucedió el pasado 22 de diciembre que es la fecha en la que Diomedes falleció.

“Hoy es un día que desde hace 9 años me acompaña, fue el día en Dios te llevo para el cielo dejándome un vacío que nunca podré llenar, un dolor en mi alma que no se cuando va a pasar o cuando va a dejar de doler no no lo sé, hoy, hoy duele mas…”, escribió la viuda en su cuenta de Instagram.

Revelan los 12 números de Diomedes Díaz para ganar el chance

Miles de fanáticos de Diomedes Díaz, considerado el cantante de vallenato más importante en la historia de Colombia, aseguran que el guajiro les expresa su cariño a través de la suerte, por lo cual utilizan algunos números relacionados con él para ganarse la lotería y el chance, entre otros juegos de azar.

Igualmente, el exmánager del ‘Cacique’, Joaquín Guillen, aseguró en diciembre pasado que el difunto artista les regalaba dinero a sus seguidores desde el más allá. Asimismo, señaló hace poco que la fortuna era uno de los legados que este le quería dejar a la gente que tanto lo apoyó.

Diomedes Díaz no para de dar suerte desde el más allá - Foto: Nathalia Garzón/Archivo SEMANA

De hecho, umchas empresas que se dedican a los juegos de azar en Colombia se han visto en la obligación de cancelar algunos dígitos vinculados con Diomedes, debido a la gran cantidad de ganadores que ha habido. En agosto de 2022 más de 3.000 personas ganaron el chance apostándole a la fecha de su muerte en La Caribeña Día.

Frente a esta gran racha, el diario El Heraldo reveló hace unos días las 12 combinaciones para ganar el chance:

1622

1325

2345

5757

7006

6438

2613

1222 (mes y día del fallecimiento de Diomedes)

2622 (Día de nacimiento y fallecimiento)

5726 (Año y día que nació)

2213 (Día y año que murió)

0526 (Mes y día que nació)