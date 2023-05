Video | Reapareció ‘Diomedes Díaz’ en el Festival Vallenato en Valledupar; la gente enloqueció por su parecido

En el marco la versión 56 del Festival de la Leyenda Vallenata, que dio inicio el pasado 21 de abril y que finalizó el domingo 30 de abril, los espectadores de este evento se llevaron una gran sorpresa al reencontrarse con el ‘Cacique de la Junta’.

En esta oportunidad del festival se presentaron artistas reconocidos como Maluma, Christian Nodal, Carlos Vives, Peter Manjarrés, entre otros, quienes se encargaron de realizar un show sin precedentes para los asistentes.

Sin embargo, este evento vallenato dejó entre los presentes un recuerdo inolvidable luego de que se toparan con un hombre muy al estilo de Diomedes Díaz, quien estaba paseando por Valledupar y disfrutando del festival.

Estatua Diomedes Díaz. - Foto: Alcaldía de Valledupar.

Ante este ‘doble de Diomedes’, miles de los amantes de este género musical se encargaron de llevarse un recuerdo con este hombre. En algunas fotos y videos se puede apreciar su parecido. La fanaticada enloqueció.

“Diomedes fue visto en la plaza Alfonso López hoy en Valledupar”, “Luego nos fuimos a jugar bolirrana (con el presunto Diomedes Díaz)”, “Teorías conspirativas que lo daban por muerto y hoy vivito y coleando en pleno festival”, estos son algunos de los comentarios en redes sociales ante apareción.

Se vió por varios lugares de Valledupar. pic.twitter.com/evixbRkFas — López 👊🏼 (@alejolopezl_) April 30, 2023

Lo cierto es que hasta el momento se desconoce la identidad de este doble que, según afirman quienes lo han visto, es muy parecido al fallecido cantante Diomedes Díaz, el gran Cacique de la Junta.

Polémica en el vallenato

Ana del Castillo es una cantante del género vallenato que, en los últimos años, se ha posicionado en una industria que, según en sus propias palabras, ha sido dominada por los hombres.

En múltiples ocasiones, la artista ha comentado sobre la unión que deberían tener las mujeres en este género musical, sin embargo, durante su más reciente entrevista para el programa La Red dio a conocer cómo es la relación con sus colegas.

Foto: Instagram @anadelcastilloj - Foto: Foto: Instagram @anadelcastilloj

En medio del programa, le cuestionaron acerca de sus interacciones con las demás cantantes de vallenato, a lo que ella respondió que: “Piensan que el vallenato es una competencia. Aquí el sol brilla para todo el mundo, entonces siempre hay trabajo para todos. Vamos a intentarlo, no he tocado la puerta y me motiva a poder decirle a una colega que hagamos algo bonito”.

Por otro lado, la también cantante Margarita Doria reveló que entre las mujeres del gremio tienen un grupo en la red de mensajería WhatsApp, donde interactúan constantemente: “Se llama mujeres al poder, tiene de imagen un acordeón y una muñeca bailando. Era para hacer música, colaboraciones, crear contenido y apoyarnos cuando cada quien sacar algún álbum. La administradora del grupo escribió: ‘La que no escriba, la eliminó’ y sacó a Ana del Castillo”.

Ana del Castillo. - Foto: Instagram @anadelcastilloj.

De acuerdo con Doria, Del Castillo poco hablaba en el grupo y simplemente leía los mensajes que enviaban; sin embargo, desconoce si hay otra razón detrás de la eliminación de Ana. No obstante, aclaró que tiempo después pudo ver a la administradora con Del Castillo, departiendo en un evento sin tensiones a la vista.