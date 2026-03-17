Denuncias reveladas por SEMANA fueron valoradas en el reciente remezón de generales del Ejército

Un nuevo remezón de generales del Ejército cogió por sorpresa a más de una unidad militar. En la noche del pasado lunes 17 de marzo se confirmó que tres generales del Ejército no seguirían en la institución.

Desde octubre del 2025, la inspección de las FF.MM, le había recomendado al entonces comandante del Ejército, el general Emilio Cardozo, revisar la situación de los general Luis Fernando Salgado y Jorge Ricardo Hernández. Foto: Suministrada a Semana.

Fuentes del sector defensa le confirmaron a SEMANA que la salida de los oficiales se daba en medio de investigaciones internas de varios de los documentos que habían sido revelados por este medio de comunicación, donde se hacía mención a algunos oficiales activos implicados en presuntos hechos de corrupción.

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Uno de los documentos que habría llegado al despacho del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, sería el del 10 de febrero del 2025, con destino al entonces comandante del Ejército, el general Emilio Cardozo, en el que la inspección de las Fuerzas Militares recomendaba revisar el servicio activo de los generales Luis Fernando Salgado y Jorge Ricardo Hernández Vargas.

La Inspección de las Fuerzas Militares también había advertido de graves hechos de posible corrupción en el Comando de Ingenieros. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

En un documento rotulado bajo la misión de trabajo n.º 0902024, el entonces inspector de las Fuerzas Militares, el general Hernando Garzón Rey, recomendó evaluar la presunta responsabilidad de los generales Salgado y Hernández en posibles hechos de corrupción.

“Evaluar la presunta responsabilidad del Director de la Escuela Militar para la época de los hechos, BG (Brigadier General) Luis Fernando Salgado, quien presuntamente omitió cumplir sus funciones asociadas al liderazgo, mando, control y seguimiento de las novedades relacionadas en el presente informe”, señala el documento del inspector Rey.

Agrega el documento conocido por SEMANA que “en el mismo sentido, se recomienda evaluar la presunta responsabilidad del BG (Brigadier General) Jorge Ricardo Hernández Vargas por presunto incumplimiento de sus funciones, asociadas al liderazgo, mando, control y seguimiento de las novedades relacionadas en el presente informe”.

Los informes del Ejército y las Fuerzas Militares señalaban presuntas irregularidades en obras de ejecución en los predios Bonaca y Tolemaida. La situación era tan delicada que desde el ámbito de la inspección militar se pedía trasladar el caso a la Fiscalía General de la Nación y la Justicia Penal Militar.

Decenas de documentos en poder de SEMANA advierten de una peligrosa práctica en el Comando de Ingenieros del Ejército. Foto: Suministrada a Semana.

En su momento, el entonces comandante del Ejército, el general Emilio Cardozo, le reconoció a SEMANA que había investigaciones en curso, “dentro de las cuales es oportuno señalar que en esta última se encuentran vinculados al proceso como presuntos responsables los dos señores oficiales generales, entre otro personal militar (…)”.

Es de anotar que en las últimas horas, se conoció que no seguirán en la fuerza los generales Ricardo Roque, excomandante del Batallón de Ingenieros, y los generales Luis Fernando Salgado y Jorge Ricardo Hernández Vargas.