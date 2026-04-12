“Quiero hablarles con el alma”: Comandante de las Fuerzas Militares escribe una carta a los colombianos en sus primeros cien días

El general Hugo Alejandro López, el comandante de las Fuerzas Militares, les escribió una carta a los colombianos con motivo de sus primeros cien días al frente de la tropa en el país.

López se refirió a varios episodios, entre ellos, el dolor que enfrentaron sus hombres tras el accidente aéreo del avión de la Fuerza Aéroespacial de Colombia en Puerto Leguízamo, Putumayo.

“Colombianos: se cumplen 100 días desde que asumimos el mando de nuestras Fuerzas Militares. Nos propusimos, en primera medida, fortalecer la seguridad, estabilizando las regiones más críticas del país y garantizando el desarrollo de las elecciones. Esto lo hemos cumplido y lo estamos haciendo”, inició la misiva.

Hoy- añadió el alto oficial- “podría presentarles cifras; podría hablarles de resultados, de operaciones, de toneladas incautadas de clorhidrato de cocaína, de estructuras criminales afectadas, de cabecillas neutralizados. Y sí, todo eso lo hacemos a diario; es público, es verificable y de libre consulta. Hoy quiero hablarles del alma de nuestras Fuerzas Militares. El verdadero balance, más que una cifra, es la actitud de 246.000 hombres y mujeres que todos los días se levantan con el propósito claro de servirle a Colombia, incluso con su propia vida, si es necesario”.

General Hugo Alejandro López Barreto. Foto: Cortesía.

En estos 100 días, lamentablemente, “hemos perdido en combate 10 hombres y han resultado heridos 100 más. Esto nos demuestra que las Fuerzas Militares no están quietas: están trabajando por Colombia”, reportó.

Dijo que a este dolor se suma el sacrificio de los 69 militares y policías que perdieron la vida en el accidente aéreo del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Soldados y rescatistas cerca de un Hércules de la Fuerza Aérea que emite humo espeso después de que el avión se estrellara durante el despegue en Puerto Leguizamo, Putumayo, el 23 de marzo de 2026 Foto: AFP

“Hombres que cumplieron su deber hasta el último día, que honraron su vocación de servicio hasta el final y que partieron en el cumplimiento de la misión institucional. Su entrega, su valor y su compromiso con Colombia permanecerán por siempre en nuestra memoria, como ejemplo de lo que significa servir a la patria. Estos soldados son colombianos; son hijos de colombianos. Muchos vienen de las mismas regiones donde hoy combaten y, aun así, dejan atrás a sus familias, a sus hijos, a sus esposas y a sus padres, para ir a los lugares más difíciles, más lejanos y más olvidados del país a cumplir la misión”, expresó.

Informó que la neutralización de los grupos armados organizados y de los grupos de delincuencia organizada es permanente. “De manera decidida, se están desarrollando operaciones para combatir el narcotráfico, las economías ilícitas, la minería ilegal y a todos aquellos que pretenden arrebatarle la tranquilidad a Colombia. Hemos fortalecido el control militar del territorio. Nuestros soldados se encuentran desplegados en los 32 departamentos del país. Estamos en cada rincón: en las selvas, en los ríos, en las montañas, en las fronteras, en el mar, en el aire y también en el ciberespacio”, expresó.

General Hugo Alejandro López Barreto, comandante de las Fuerzas Militares. Foto: Guillermo Torres / Semana

El oficial precisó que se están desarrollando operaciones especiales, fortaleciendo las capacidades y avanzando, paso a paso, en debilitar a las estructuras criminales. “Lo estamos haciendo con determinación, con disciplina y con honor. También quiero hablarles con sensatez, porque, claro que tenemos desafíos, necesidades y problemas que afectan a la población y al país. Somos conscientes de que no podemos parar, porque el conflicto evoluciona, la tecnología avanza, y eso exige que nosotros también lo hagamos, como lo hace cualquier Ejército, Armada y Fuerza Aérea del mundo. Este es el verdadero balance: el coraje, la resiliencia y la entrega absoluta de mis tropas”.

“A Colombia: gracias por confiar, por creer en sus Fuerzas Militares y por reconocer el sacrificio de quienes todos los días se levantan para que usted pueda vivir en paz”, remató la misiva.