“Quiero hablarles con el alma”: Comandante de las Fuerzas Militares escribe una carta a los colombianos en sus primeros cien días

El general Hugo Alejandro López, el comandante de las Fuerzas Militares, les escribió una carta a los colombianos con motivo de sus primeros cien días al frente de la tropa en el país.
López se refirió a varios episodios, entre ellos, el dolor que enfrentaron sus hombres tras el accidente aéreo del avión de la Fuerza Aéroespacial de Colombia en Puerto Leguízamo, Putumayo.
“Colombianos: se cumplen 100 días desde que asumimos el mando de nuestras Fuerzas Militares. Nos propusimos, en primera medida, fortalecer la seguridad, estabilizando las regiones más críticas del país y garantizando el desarrollo de las elecciones. Esto lo hemos cumplido y lo estamos haciendo”, inició la misiva.
Hoy- añadió el alto oficial- “podría presentarles cifras; podría hablarles de resultados, de operaciones, de toneladas incautadas de clorhidrato de cocaína, de estructuras criminales afectadas, de cabecillas neutralizados. Y sí, todo eso lo hacemos a diario; es público, es verificable y de libre consulta. Hoy quiero hablarles del alma de nuestras Fuerzas Militares. El verdadero balance, más que una cifra, es la actitud de 246.000 hombres y mujeres que todos los días se levantan con el propósito claro de servirle a Colombia, incluso con su propia vida, si es necesario”.
En estos 100 días, lamentablemente, “hemos perdido en combate 10 hombres y han resultado heridos 100 más. Esto nos demuestra que las Fuerzas Militares no están quietas: están trabajando por Colombia”, reportó.
Dijo que a este dolor se suma el sacrificio de los 69 militares y policías que perdieron la vida en el accidente aéreo del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.
“Hombres que cumplieron su deber hasta el último día, que honraron su vocación de servicio hasta el final y que partieron en el cumplimiento de la misión institucional. Su entrega, su valor y su compromiso con Colombia permanecerán por siempre en nuestra memoria, como ejemplo de lo que significa servir a la patria. Estos soldados son colombianos; son hijos de colombianos. Muchos vienen de las mismas regiones donde hoy combaten y, aun así, dejan atrás a sus familias, a sus hijos, a sus esposas y a sus padres, para ir a los lugares más difíciles, más lejanos y más olvidados del país a cumplir la misión”, expresó.
Informó que la neutralización de los grupos armados organizados y de los grupos de delincuencia organizada es permanente. “De manera decidida, se están desarrollando operaciones para combatir el narcotráfico, las economías ilícitas, la minería ilegal y a todos aquellos que pretenden arrebatarle la tranquilidad a Colombia. Hemos fortalecido el control militar del territorio. Nuestros soldados se encuentran desplegados en los 32 departamentos del país. Estamos en cada rincón: en las selvas, en los ríos, en las montañas, en las fronteras, en el mar, en el aire y también en el ciberespacio”, expresó.
El oficial precisó que se están desarrollando operaciones especiales, fortaleciendo las capacidades y avanzando, paso a paso, en debilitar a las estructuras criminales. “Lo estamos haciendo con determinación, con disciplina y con honor. También quiero hablarles con sensatez, porque, claro que tenemos desafíos, necesidades y problemas que afectan a la población y al país. Somos conscientes de que no podemos parar, porque el conflicto evoluciona, la tecnología avanza, y eso exige que nosotros también lo hagamos, como lo hace cualquier Ejército, Armada y Fuerza Aérea del mundo. Este es el verdadero balance: el coraje, la resiliencia y la entrega absoluta de mis tropas”.
“A Colombia: gracias por confiar, por creer en sus Fuerzas Militares y por reconocer el sacrificio de quienes todos los días se levantan para que usted pueda vivir en paz”, remató la misiva.