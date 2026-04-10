Alcaldía y Bancóldex impulsan financiamiento para pequeños negocios en Cali

La Alcaldía de Cali, en alianza con Bancóldex, mantiene activa la línea de crédito ‘Cali se Transforma’, una herramienta orientada a facilitar el acceso a financiamiento para micro y pequeñas empresas en la ciudad, en un contexto donde el capital sigue siendo una de las principales barreras para el crecimiento empresarial.

Desde su lanzamiento, el programa ha beneficiado a 133 unidades productivas, y actualmente cuenta con más de $9.000 millones disponibles para nuevos desembolsos, canalizados a través de entidades microfinancieras como Cofincafé y Uni2.

El objetivo de esta línea es ofrecer condiciones más favorables frente al mercado tradicional y, al mismo tiempo, reducir la dependencia de esquemas de financiamiento informal, que suelen implicar mayores costos y riesgos para los empresarios.

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En ese sentido, los créditos contemplan tasas competitivas, plazos de hasta 30 meses y montos de hasta 25 salarios mínimos legales vigentes.

Desde la administración local, la iniciativa se plantea como una herramienta para fortalecer el tejido empresarial y apoyar la reactivación económica de la ciudad.

Según la Secretaría de Desarrollo Económico, el reto ahora es ampliar el alcance del programa y lograr que más empresarios accedan a estos recursos para consolidar sus negocios y generar empleo.

Por su parte, desde Bancóldex se ha señalado que este tipo de instrumentos hacen parte de una estrategia más amplia para fortalecer las economías regionales, especialmente en segmentos empresariales que enfrentan mayores dificultades para acceder al sistema financiero formal.

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Aunque el monto disponible refleja una apuesta por dinamizar el sector, el desafío sigue siendo lograr una mayor penetración en un universo amplio de microempresas que aún operan con limitaciones de liquidez y acceso al crédito.