Banco Agrario supera $44 billones en créditos y acelera apuesta por pequeños productores rurales

El acceso al crédito continúa apareciendo como uno de los principales desafíos para el desarrollo rural colombiano. En medio de la celebración del Día del Campesino, el Banco Agrario presentó un balance que refleja el crecimiento del financiamiento agropecuario durante los últimos años, impulsado principalmente por pequeños productores, mujeres rurales y jóvenes dedicados a actividades agrícolas.

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Según cifras presentadas por la entidad, durante el actual Gobierno el banco ha desembolsado más de $44 billones en créditos dirigidos al sector rural, cifra que representa un crecimiento superior al 63% frente al mismo periodo del gobierno anterior.

Paralelamente, el número de clientes atendidos aumentó desde 1,4 millones hasta cerca de 1,6 millones, equivalente a un crecimiento cercano al 14%.

El crecimiento ocurre en un entorno donde históricamente gran parte de los pequeños productores ha enfrentado barreras asociadas con acceso financiero, historial crediticio, garantías y costos de financiación.

Según el Banco Agrario, parte del incremento responde a estrategias orientadas a flexibilizar requisitos, ampliar cobertura territorial y ofrecer mejores condiciones de financiamiento para poblaciones tradicionalmente excluidas del sistema financiero formal.

Una parte importante de esos recursos se concentra precisamente en pequeños productores. Del total de créditos agropecuarios desembolsados durante la actual administración, aproximadamente $15,3 billones fueron dirigidos a pequeños productores del campo, incluyendo mujeres y jóvenes rurales, segmento que registra un crecimiento cercano al 69%.

El comportamiento sectorial también muestra cambios interesantes dentro del financiamiento agrícola. El café aparece como una de las actividades con mayor dinamismo, alcanzando colocaciones récord cercanas a $3,2 billones, con incrementos aproximados del 70%, mientras el plátano registra desembolsos cercanos a $1,4 billones, reflejando un crecimiento cercano a $917.000 millones frente a periodos anteriores.

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Las mujeres rurales continúan siendo uno de los principales focos de inclusión financiera. Según la entidad, más de 323.000 mujeres rurales han recibido desembolsos superiores a $5,2 billones durante la actual administración. Por su parte, los jóvenes rurales acumulan créditos cercanos a $1,5 billones, recursos que han llegado a aproximadamente 99.000 beneficiarios desde agosto de 2022.

El acceso al financiamiento continúa siendo uno de los factores más determinantes para aumentar productividad, impulsar formalización rural y fortalecer seguridad alimentaria, especialmente en regiones donde el crédito todavía representa una de las principales barreras para crecer.