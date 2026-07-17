Financiar el crecimiento de la agroindustria: la apuesta del Banco Agrario para ampliar la inclusión financiera

En Colombia hay pocas entidades capaces de medir su éxito tanto en balances financieros como en historias de vida. Mientras para muchas organizaciones el crecimiento se refleja en ingresos o participación de mercado, para el Banco Agrario también significa que un pequeño productor pudo sembrar una nueva cosecha, que una mujer rural encontró financiación para hacer crecer su negocio o un joven decidió permanecer en el campo porque tuvo acceso a crédito.

“Esa ha sido la apuesta estratégica de los últimos cuatro años: demostrar que la banca pública puede combinar rentabilidad, eficiencia e innovación con un propósito claro de desarrollo. La gestión se apoyó en tres ejes: expandir el crédito productivo, acelerar la inclusión financiera y transformar digitalmente la entidad para acercarla a millones de colombianos”, señala Hernando Chica, presidente del Banco Agrario.

Desde agosto de 2022, el Banco Agrario ha desembolsado más de 45,2 billones de pesos en créditos, beneficiando a 1,68 millones de colombianos. Solo los pequeños productores recibieron 15,8 billones de pesos, consolidando a la entidad como el principal financiador del campo colombiano. A estos recursos se suman los 5,4 billones dirigidos a mujeres rurales, 1,5 billones para jóvenes rurales, 4,5 billones para medianos productores y 2,7 billones destinados a fortalecer la economía popular.

El verdadero alcance de la estrategia fue ampliar la frontera de la inclusión financiera y llegar a poblaciones que históricamente habían permanecido por fuera del sistema. En cuatro años, más de 1,25 millones de personas se convirtieron en nuevos clientes del banco. Cerca de 623.000 accedieron por primera vez a un crédito y otras 628.000 ingresaron al sistema financiero mediante productos de ahorro y soluciones digitales como BICO.

“La cartera alcanzó los 25 billones de pesos, con más de 1,06 millones de clientes activos, mientras que las utilidades acumuladas desde agosto de 2022 superan los 2,2 billones de pesos. Estas cifras fortalecen el patrimonio de la entidad y aumentan su capacidad para seguir financiando el desarrollo del país”, agrega el presidente del banco.

Un tercer componente de la estrategia fue la transformación tecnológica. Más que incorporar nuevas herramientas, el objetivo fue simplificar la experiencia del cliente y hacer más eficiente la operación. Hoy el ciento por ciento de los créditos para pequeños productores se radican de manera digital, reduciendo en cinco días los tiempos de aprobación. Asimismo, la automatización de procesos internos disminuyó en 70 por ciento el consumo de papel y materiales administrativos, generando importantes eficiencias operativas.

Actualmente, el 56% de las transacciones se realiza por canales no presenciales y la billetera digital BICO supera las 437.000 cuentas activas. Que más del 84 por ciento de sus usuarios sean mujeres refleja, además, cómo la innovación puede convertirse en una herramienta efectiva para cerrar brechas de acceso al sistema financiero.

A lo anterior se suman iniciativas como la instalación de wifi gratuito en todas las oficinas del banco y el crecimiento sostenido de los pagos digitales, que ya superan las 3,4 millones de transacciones por un valor cercano a 8,9 billones de pesos. La mayor fortaleza del Banco Agrario está en su capacidad para convertir cada peso desembolsado en crecimiento económico, inclusión y oportunidades para los colombianos.

*Contenido elaborado con el apoyo de Banco Agrario