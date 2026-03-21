En medio del avance del cambio climático y del fenómeno conocido como “isla de calor urbano”, Medellín ha sido destacada como un caso exitoso de adaptación.

La ciudad consiguió reducir su temperatura en aproximadamente 2 grados Celsius, equivalentes a cerca de 3,6 a 4 grados Fahrenheit, mediante un ambicioso programa de infraestructura verde.

Cientos de familias en la Comuna 7 de Medellín recuperaron casi 3.000 m² de espacio público en tres parques

¿Cómo los corredores verdes lograron bajar la temperatura en Medellín?

Este resultado no es una estimación aislada. Informes respaldados por entidades como el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial coinciden en que la disminución térmica es consecuencia directa de los llamados “corredores verdes”, una red de vegetación urbana que ha transformado la ciudad desde 2016.

La estrategia consiste en intervenir avenidas, separadores viales, quebradas y espacios públicos con árboles, jardines y muros verdes que generan sombra y humedad.

Este tipo de intervención reduce la radiación solar directa sobre el asfalto y el concreto, principales responsables del aumento de temperatura en las ciudades.

De acuerdo con datos oficiales de la Alcaldía, estas intervenciones han permitido disminuir la temperatura hasta en 2 °C en zonas específicas, mejorando además la calidad del aire y el bienestar de los habitantes.

Más allá del impacto térmico, el modelo también ha creado corredores biológicos que conectan ecosistemas urbanos, favoreciendo la biodiversidad y reduciendo contaminantes.

Y seguimos sembrando nuestros Corredores Verdes 🌱🌺🌳🐛🐞🦗🦋 por toda Medellín.

Comenzamos en nuestra primera Alcaldía 2016-2019 y ahora lo continuamos en nuestra segunda Alcaldía 2024-2027.

Es muy sencillo. Sustituimos los pisos duros (concreto) por pisos blandos (siembra… https://t.co/wCNsR70VGN — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) March 21, 2026

Medellín, ejemplo global de soluciones naturales contra el calor urbano

El caso de Medellín ha captado la atención internacional porque demuestra que las soluciones basadas en la naturaleza pueden ser más efectivas y económicas que otras alternativas tecnológicas.

Según análisis del Foro Económico Mundial, la ciudad logró este enfriamiento con una inversión relativamente baja por habitante.

Esto la convierte en un modelo replicable para América Latina y otras regiones vulnerables al calor extremo.

Incluso, estudios recientes señalan que en algunas superficies intervenidas la reducción puede ser mayor, alcanzando cerca de 3 °C en temperatura superficial.

Un hecho que evidencia el potencial de estas medidas frente a escenarios climáticos más extremos.

Aunque el dato de “4 grados Fahrenheit” puede parecer modesto, en términos climáticos urbanos representa un cambio significativo.

Una reducción de este tipo puede disminuir riesgos para la salud, reducir el consumo energético y hacer más habitables los espacios públicos.

El éxito de Medellín radica en haber entendido que el diseño urbano también es una herramienta climática.

En lugar de depender únicamente de soluciones tecnológicas, la ciudad apostó por restaurar procesos naturales dentro del entorno urbano.

Hoy, en un contexto global donde las olas de calor son cada vez más frecuentes, Medellín no solo logró enfriar su temperatura: redefinió la forma en que las ciudades pueden enfrentar el cambio climático.